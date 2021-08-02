В сельские поликлиники Ишимского района поступило новое медицинское оборудование

В конце прошлого года в департаменте здравоохранения Тюменской области рассказали, как изменилась медицина в регионе за год. По словам медиков, хоть 2020 год был непростой для всех, но несмотря на трудности, произошло много позитивных изменений. Так, к примеру, в области в течение года было открыто 37 ФАПов.