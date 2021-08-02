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В сельские поликлиники Ишимского района поступило новое медицинское оборудование

2 августа 2021, 12:23
Фото: департамент здравоохранения Тюменской области
В областную больницу № 4 Ишима в рамках реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения поступили 33 единицы нового медборудования, которое распределии по сельским поликлиникам района, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Филиалы областной больницы № 4 в сёлах Абатское, Большое Сорокино, Викулово, Армизонское и Бердюжье, а также поликлиника № 3, обслуживающей население Ишимского района получили электрокардиографы, столы операционные гинекологические, анализаторы иммунологические для лаборатории, электромиографы, тонометры офтальмологические, видеоэндоскопы для оториноларингологии, а также медицинские шкафы для сушки и хранения эндоскопов.

«На закупку оборудования было направлено 9 млн 172 тыс. рублей. С момента поставки аудиометров по нацпроекту „Здравоохранение“ это первое значительное обновление парка медицинской техники», сказано в сообщении.

В медздраве области отметили, что благодаря новому оборудованию медицинская помощь в районных и сельских поликлиниках станет более качественной и доступной. Более того, в рамках программы модернизации меняется и состояние районных больниц. Сейчас в трех районах — Абатском, Бердюжском и Армизонском — проводятся капитальные ремонты зданий медицинских учреждений. На эти цели выделено 233 млн рублей. Новоселье медицинский персонал со своими пациентами отметят до конца года.

Отметим, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье».

В конце прошлого года в департаменте здравоохранения Тюменской области рассказали, как изменилась медицина в регионе за год. По словам медиков, хоть 2020 год был непростой для всех, но несмотря на трудности, произошло много позитивных изменений. Так, к примеру, в области в течение года было открыто 37 ФАПов.

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