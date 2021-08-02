Применение биотехнологий в фармацевтике России

В последние годы в России было запущено много инициатив, целью которых было обновление и улучшение биофармацевтической отрасли. В их число входят программы повышения квалификации специалистов, поддержка стартапов и малого бизнеса, а также создание научных и технологических парков и инновационных центров. В результате Россия смогла укрепить свою позицию в мировом биофармацевтическом сообществе.