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Для жителей Тюменской области доступны 74 электронных госуслугу

2 августа 2021, 12:03
Фото: Правительство Тюменской области
Тюменская область успешно наращивает долю электронных госуслуг. В настоящее время жителям региона доступно 66 электронных госуслуг через региональный портал и 7 — через федеральный, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.

Планомерное увеличение доли массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде, — важная часть стратегии цифрового развития, разрабатываемой в Тюменской области по поручению президента России Владимира Путина.

«Сегодня жители Тюменской области могут получить 66 госуслуг через региональный портал и 7 — через федеральный. Не оказываются в электронном виде 11 услуг», пояснила директор областного департамента информатизации Мария Рудзевич.

В соответствии с указом президента России доля массовых социально значимых электронных государственных и муниципальных услуг должна достигнуть 95% к 2024 году. Это очень серьезная задача, отметила директор департамента.

«Необходимо уделять особое внимание не только количеству государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде, но и их качеству. Для этого надо постоянно развивать и расширять цифровое взаимодействие между муниципальными, региональными и федеральными структурами», подчеркнул вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев.

Ранее в департаменте информатизации Тюменской области рассказали о новом электронном сервисе для школьников, где собраны все секции и мероприятия для развития талантов.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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