Для жителей Тюменской области доступны 74 электронных госуслугу

Планомерное увеличение доли массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде, — важная часть стратегии цифрового развития, разрабатываемой в Тюменской области по поручению президента России Владимира Путина.
«Сегодня жители Тюменской области могут получить 66 госуслуг через региональный портал и 7 — через федеральный. Не оказываются в электронном виде 11 услуг», пояснила директор областного департамента информатизации Мария Рудзевич.
В соответствии с указом президента России доля массовых социально значимых электронных государственных и муниципальных услуг должна достигнуть 95% к 2024 году. Это очень серьезная задача, отметила директор департамента.
«Необходимо уделять особое внимание не только количеству государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде, но и их качеству. Для этого надо постоянно развивать и расширять цифровое взаимодействие между муниципальными, региональными и федеральными структурами», подчеркнул вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев.
Ранее в департаменте информатизации Тюменской области рассказали о новом электронном сервисе для школьников, где собраны все секции и мероприятия для развития талантов.