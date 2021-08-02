Для жителей Тюменской области доступны 74 электронных госуслугу

«Необходимо уделять особое внимание не только количеству государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде, но и их качеству. Для этого надо постоянно развивать и расширять цифровое взаимодействие между муниципальными, региональными и федеральными структурами», подчеркнул вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев.