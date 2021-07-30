В 2021 году промышленное производство в Тюменской области выросло на 10,6%

«Политика правительства Тюменской области в сфере повышения инвестиционной привлекательности и господдержки бизнеса на протяжении многих лет направлена на диверсификацию региональной экономики и развитие обрабатывающих отраслей. Это наша принципиальная позиция, и ее в полной мере разделяет предпринимательское сообщество. Сегодня мы видим, что такой подход к делу дает конкретные позитивные результаты»,подчеркнул губернатор Тюменской области Александр Моор.