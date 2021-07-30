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В 2021 году промышленное производство в Тюменской области выросло на 10,6%

30 июля 2021, 04:26
Фото: Правительство Тюменской области
Индекс промпроизводства в Тюменской области за первое полугодие 2021 года вырос на 10,6 %, по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Таковы предварительные данные органов государственной статистики, передаёт пресс-служба главы региона.

Индекс промпроизводства в Тюменской области за январь-июнь 2021 года вырос на 10,6 %, по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Таковы предварительные данные органов государственной статистики.

Рост промышленного производства в основном обеспечен развитием обрабатывающих производств – 122,4 %. По этому показателю Тюменская область занимает 6 место среди регионов России.

Наибольшие темпы роста отмечены в производстве химических веществ и химических продуктов – 172,7 % к уровню января-июня 2020 года, а также лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (177,0 %), мебели (154,8 %), бумаги и бумажных изделий (143,1 %), электрического оборудования (131,8 %), ремонте и монтаже машин и оборудования (129,2 %), производстве резиновых и пластмассовых изделий (124,2 %), обработке древесины и производстве изделий из дерева (112,7 %), металлургическом производстве (106,7 %), производстве прочей неметаллической минеральной продукции (105,7 %).

По общему росту промышленного производства Тюменская область занимает 25 место среди регионов Российской Федерации.

«Политика правительства Тюменской области в сфере повышения инвестиционной привлекательности и господдержки бизнеса на протяжении многих лет направлена на диверсификацию региональной экономики и развитие обрабатывающих отраслей. Это наша принципиальная позиция, и ее в полной мере разделяет предпринимательское сообщество. Сегодня мы видим, что такой подход к делу дает конкретные позитивные результаты»,подчеркнул губернатор Тюменской области Александр Моор.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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