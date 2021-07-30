СИБУР расширяет производство пропилена на «ЗапСибНефтехиме» в Тобольске

Проработка проекта ведется совместно с компанией-лицензиром UOP, Honeywell. С 2011 года большинство новых проектов дегидрирования в мире основано именно на ее технологии UOP C3 Oleflex. Эта технология преобразует пропан в пропилен посредством каталитического дегидрирования. Процесс позволяет снизить затраты на производство и обеспечивает более высокую окупаемость инвестиций по сравнению с альтернативными технологиями дегидрирования. Низкое энергопотребление и уровень выбросов, а также полностью перерабатываемая каталитическая система на основе платины и оксида алюминия помогают минимизировать воздействие на окружающую среду.