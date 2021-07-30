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СИБУР расширяет производство пропилена на «ЗапСибНефтехиме» в Тобольске

30 июля 2021, 05:23
Фото: Правительство Тюменской области
На «ЗапСибНефтехиме» стартовал проект модернизации производства дегидрирования пропана. Запланированная на 2021–2022 гг. модернизация установки ДГП увеличит ее мощность более чем на 8% — до 561 тыс. тонн в год и позволит предприятию стать еще более экологичным, сообщает пресс-служба правительства Тюменской области.

На «ЗапСибНефтехиме» стартовал проект модернизации производства дегидрирования пропана (ДГП), на котором это химическое соединение преобразуется в пропилен — исходное сырье для дальнейшего производства полипропилена. Установка была введена в эксплуатацию в 2013 году в составе первого в Тобольске полимерного производства.

Проработка проекта ведется совместно с компанией-лицензиром UOP, Honeywell. С 2011 года большинство новых проектов дегидрирования в мире основано именно на ее технологии UOP C3 Oleflex. Эта технология преобразует пропан в пропилен посредством каталитического дегидрирования. Процесс позволяет снизить затраты на производство и обеспечивает более высокую окупаемость инвестиций по сравнению с альтернативными технологиями дегидрирования. Низкое энергопотребление и уровень выбросов, а также полностью перерабатываемая каталитическая система на основе платины и оксида алюминия помогают минимизировать воздействие на окружающую среду.

Специалисты компании лицензиара подтвердили возможность безопасного и эффективного увеличения мощности ДГП. В настоящее время СИБУР совместно с лицензиаром ведет детальное проектирование. Строительно-монтажные работы планируется начать в ноябре текущего года. Непосредственно подключение нового оборудования состоится в весенне-летний период 2022 года, во время планово-предупредительных остановочных ремонтов, на поставках пропилена и соответственно полипропилена этот процесс не отразится.

«Проект модернизации установки ДГП включает 12 подпроектов. Пять из них связаны с заменой оборудования, еще семь — с установкой дополнительных технологических узлов. Оборудование в основном российского производства, одобренное лицензиаром, — подчеркивает директор завода по производству мономеров „ЗапСибНефтехима“ Рамиль Рябиков. — На пике работ на площадке будут задействованы около 500 человек».

Помимо повышения эффективности производства модернизация ДГП будет иметь экологический эффект. В рамках нее запланирована установка новых узлов очистки газов, замена горелок факелов на более современные, потребляющие меньше топлива и соответственно уменьшающие выбросы углекислого газа и парниковый эффект. Также обновление оборудования позволит увеличить интервал между остановочными ремонтами.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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