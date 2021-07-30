На строительство соцобъектов в Тюменской области дополнительно выделено 49 млн рублей

Более 49 млн рублей дополнительно выделено из областного бюджета на строительство и проектирование в регионе социальных объектов в 2021 и 2022 годах. Такое решение принято на онлайн-заседании президиума правительства Тюменской области. Это позволит в текущем году выполнить работы по сносу старого, уже непригодного для эксплуатации, здания Дома культуры в с. Большое Сорокино для дальнейшего строительства на этом месте современного центра культурного развития, начать разработку проектной документации по строительству школы в с. Першино Уватского района и стрелкового тира в г. Тюмени для тренировок воспитанников детских юношеских спортивных школ и центра патриотического воспитания.
«Кроме того, на 2021 год выделяются средства для окончания строительства детского сада в районе жилого комплекса «Видный» в Тюмени», – доложил начальник главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов.
Несмотря на непростую бюджетную ситуацию, связанную, главным образом, с пандемией COVID-19, в регионе продолжаются строительство и реконструкция необходимых жителям социальных объектов, отметил губернатор Тюменской области Александр Моор. В частности, в 2021 году планируется ввести в эксплуатацию 6 детсадов, 8 школ, а также ряд объектов здравоохранения, культуры и спорта.
«В дальнейшем Тюменская область намерена активно использовать предложенный на федеральном уровне механизм инфраструктурного кредитования регионов для реализации конкретных проектов. Это позволит ускорить работу по строительству социальных и инфраструктурных объектов», подчеркнул глава региона.