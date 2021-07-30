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На строительство соцобъектов в Тюменской области дополнительно выделено 49 млн рублей

30 июля 2021, 04:48
Фото: сайт правительства Тюменской области
Более 49 млн рублей дополнительно выделено из областного бюджета на строительство и проектирование в регионе социальных объектов в 2021 и 2022 годах. Такое решение принято на онлайн-заседании президиума правительства Тюменской области, сообщает пресс-служба главы Тюменской области.

Более 49 млн рублей дополнительно выделено из областного бюджета на строительство и проектирование в регионе социальных объектов в 2021 и 2022 годах. Такое решение принято на онлайн-заседании президиума правительства Тюменской области. Это позволит в текущем году выполнить работы по сносу старого, уже непригодного для эксплуатации, здания Дома культуры в с. Большое Сорокино для дальнейшего строительства на этом месте современного центра культурного развития, начать разработку проектной документации по строительству школы в с. Першино Уватского района и стрелкового тира в г. Тюмени для тренировок воспитанников детских юношеских спортивных школ и центра патриотического воспитания.

«Кроме того, на 2021 год выделяются средства для окончания строительства детского сада в районе жилого комплекса «Видный» в Тюмени», – доложил начальник главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов.

Несмотря на непростую бюджетную ситуацию, связанную, главным образом, с пандемией COVID-19, в регионе продолжаются строительство и реконструкция необходимых жителям социальных объектов, отметил губернатор Тюменской области Александр Моор. В частности, в 2021 году планируется ввести в эксплуатацию 6 детсадов, 8 школ, а также ряд объектов здравоохранения, культуры и спорта.

«В дальнейшем Тюменская область намерена активно использовать предложенный на федеральном уровне механизм инфраструктурного кредитования регионов для реализации конкретных проектов. Это позволит ускорить работу по строительству социальных и инфраструктурных объектов», подчеркнул глава региона.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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