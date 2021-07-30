На строительство соцобъектов в Тюменской области дополнительно выделено 49 млн рублей

Более 49 млн рублей дополнительно выделено из областного бюджета на строительство и проектирование в регионе социальных объектов в 2021 и 2022 годах. Такое решение принято на онлайн-заседании президиума правительства Тюменской области. Это позволит в текущем году выполнить работы по сносу старого, уже непригодного для эксплуатации, здания Дома культуры в с. Большое Сорокино для дальнейшего строительства на этом месте современного центра культурного развития, начать разработку проектной документации по строительству школы в с. Першино Уватского района и стрелкового тира в г. Тюмени для тренировок воспитанников детских юношеских спортивных школ и центра патриотического воспитания.