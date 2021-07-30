Ишимские врачи помогли школьнику, проглотившему пластиковую свистульку

«С подобного рода проблемами обращаются не только несовершеннолетние, почти половина пациентов — взрослые, у которых чаще всего возникают затруднения с рыбными и мясными костями. Дети же случайно глотают или даже вдыхают монеты или мелкие детальки от игрушек. Из-за риска удушения необходимо действовать быстро — вызывать скорую и оказать первую помощь», — пояснил врач-эндоскопист ишимской ОБ № 4 Александр Гребнев.