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Ишимские врачи помогли школьнику, проглотившему пластиковую свистульку

30 июля 2021, 07:19
Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области
Ишимские врачи помогли ребенку, проглотившему свистульку
Врачи ишимской больницы извлекли из бронхов 8-летнего ребёнка пластиковую свистульку длиной два сантиметра, рассказали в пресс-службе ОБ № 4 города Ишима.

Чтобы достать инородное тело, врач-эндоскопист, медсестра, врач-анестезиолог и медсестра анестезист провели мальчику бронхоскопию. Сейчас здоровью маленького пациента ничего не угрожает.

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С января текущего года порядка 40 горожан были осмотрены на наличие чужеродного предмета в ЖКТ и дыхательных путях. Из этого числа 14 пациентов получили помощь в связи с «находками».

«С подобного рода проблемами обращаются не только несовершеннолетние, почти половина пациентов — взрослые, у которых чаще всего возникают затруднения с рыбными и мясными костями. Дети же случайно глотают или даже вдыхают монеты или мелкие детальки от игрушек. Из-за риска удушения необходимо действовать быстро — вызывать скорую и оказать первую помощь», — пояснил врач-эндоскопист ишимской ОБ № 4 Александр Гребнев.

Если вы не уверены, диспетчер подскажет, как помочь проглоченному предмету выскочить из дыхательных путей пострадавшего или хотя бы его сдвинуть, чтобы иметь возможность осторожно наполнять лёгкие воздухом.

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#Новости#Медицина#Общество#Врачи#Тюмень#Дарья Гасникова
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