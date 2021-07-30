Ишимские врачи помогли школьнику, проглотившему пластиковую свистульку

Чтобы достать инородное тело, врач-эндоскопист, медсестра, врач-анестезиолог и медсестра анестезист провели мальчику бронхоскопию. Сейчас здоровью маленького пациента ничего не угрожает.
С января текущего года порядка 40 горожан были осмотрены на наличие чужеродного предмета в ЖКТ и дыхательных путях. Из этого числа 14 пациентов получили помощь в связи с «находками».
«С подобного рода проблемами обращаются не только несовершеннолетние, почти половина пациентов — взрослые, у которых чаще всего возникают затруднения с рыбными и мясными костями. Дети же случайно глотают или даже вдыхают монеты или мелкие детальки от игрушек. Из-за риска удушения необходимо действовать быстро — вызывать скорую и оказать первую помощь», — пояснил врач-эндоскопист ишимской ОБ № 4 Александр Гребнев.
Если вы не уверены, диспетчер подскажет, как помочь проглоченному предмету выскочить из дыхательных путей пострадавшего или хотя бы его сдвинуть, чтобы иметь возможность осторожно наполнять лёгкие воздухом.