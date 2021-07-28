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Власти Тюменской области увеличили соцподдержку на льготную газификацию жилья

28 июля 2021, 11:53
Фото: сайт правительства Тюменской области
Сумма социальной поддержки на внутридомовую газификацию для граждан 43 льготных категорий увеличена в Тюменской области с 40 до 60 тысяч рублей. Соответствующее постановление подписал глава региона Александр Моор. Об этом сегодня, 28 июля, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Затраты на внутридомовое газовое оборудование по рыночным ценам составляют сегодня около 60 тысяч рублей. Именно до такого уровня увеличена субсидия, выплачиваемая 43 льготным категориям жителей Тюменской области.

«Региональная программа газификации отличается ярко выраженной социальной направленностью. Реализуемые в Тюменской области меры поддержки для льготных категорий населения ориентированы на реальное повышение качества жизни наших земляков», подчеркнул Александр Моор.

Кроме того, до реализации механизма бесплатного для граждан подключения к газовым сетям, для малообеспеченных многодетных семей в нашем регионе уже сейчас предусмотрена субсидия в размере до 48 тысяч рублей на строительство отвода от уличного газопровода до земельного участка семьи в рамках договора технологического подключения к газовым сетям.

Бесплатно смогут подключиться к газовым сетям 1 267 многодетных малоимущих семей Тюменской области.

Напомним, в прошлом году в Тюменской области провели порядка 222 километров газораспределительных сетей. Впервые потребителями голубого топлива стали жители 10 сел и деревень. В текущем году в регионе будет построено ещё 234 километров газовых сетей.

В прошлом году опыт Тюменской области по газификации признали самым успешным и уникальным для России. Тюменскую модель газификации оперативно будут вводить в других регионах страны.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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