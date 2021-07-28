Тюменским подросткам рассказали о мышлении здорового и успешного человека

В ходе беседы с подростками обсудили новую этику — культуру общения с разными социальными группами и поведения человека в обществе, сравнили детское и подростковое мышление, поговорили о характеристиках мышления тревожных людей. Психотерапевт рассказала об особенностях формирования мышления подростков, о рисках когнитивных искажений в подростковом возрасте и том, как с ними справиться.