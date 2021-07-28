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Тюменским подросткам рассказали о мышлении здорового и успешного человека

28 июля 2021, 10:59
Фото: сайт правительства Тюменской области
Российское общество «Знание» провело в Тюмени лекцию для подростков на тему психологии здорового человека. Мероприятие для воспитанников детских оздоровительных лагерей Тюменской области состоялось в рамках проекта «Умные недели» российского общества «Знание», сообщает региональный департамент соцразвития.

Лекцию на тему «Мышление здорового и успешного человека» прочитала популяризатор науки, кандидат медицинских наук Виктория Читлова — врач-психиатр, психотерапевт, специалист в области тревожно-депрессивных, психосоматических и личностных расстройств.

По словам Виктории Читловой, в современную эпоху постпостмодернизма у людей нередко наблюдаются тревожные состояния: «Цифровизация общества приводит нас к разъединению, сложностям в общении, это время характеризуется чувством одиночества, что может приводить к тревожным расстройствам», — рассказала врач.

В ходе беседы с подростками обсудили новую этику — культуру общения с разными социальными группами и поведения человека в обществе, сравнили детское и подростковое мышление, поговорили о характеристиках мышления тревожных людей. Психотерапевт рассказала об особенностях формирования мышления подростков, о рисках когнитивных искажений в подростковом возрасте и том, как с ними справиться.

В ходе встречи ребята порассуждали об особенностях поведения успешного человека, креативности и лидерских качествах, смоделировали ситуации общения, в которых может накопиться опыт тревожности и обсудили, как к нему адаптироваться.

В заключение специалист дала ребятам рекомендации, как сделать свое мышление гибким и адаптивным, соблюдать психологическую гигиену, быть заботливыми, терпеливыми и внимательным к себе, чтобы избежать неврозов и тяжелых тревожных состояний.

В мероприятии приняли участие 100 детей из 6 детских загородных лагерей и центров Тюменской области, которые подключились к лекции по Zoom.

В рамках просветительского проекта «Умные недели» известные эксперты, ученые, успешные предприниматели и деятели искусства проводят по всей стране встречи со студентами, посвященные истории, науке, современным технологиям, архитектуре, искусству, спорту, лидерству, тайм-менеджменту, информационной безопасности и предпринимательству.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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