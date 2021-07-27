В Тюменской области завершился конкурс строительных достижений 2020 года

Что касается номинаций, предусмотренных положением о конкурсе, то в этом году заявки на участие присутствовали в каждой, и не по одной. Поэтому здоровая конкуренция была обеспечена. Так, например, в номинации «Организация года» приняли участие такие известные компании Тюменской области, как АО «Мостострой-11», АО «ТДСК», ОАО «Запсибгазпром» и ООО «Запсибгазпром-Газификация», СЗ «Звезда», ГК «ЭНКО», ООО «ВЗКГ», учебные учреждения, готовящие кадры для отрасли – Строительный институт ТИУ и Тюменский техникум стройиндустрии и городского хозяйства.