В Тюменской области завершился конкурс строительных достижений 2020 года

Итоговое заседание оргкомитета конкурса прошло 23 июля под председательством Сергея Бауэра, заместителя начальника строительного главка. Эксперты еще раз заглянули в представленные на конкурс документы, высказали свое мнение по профильным направлениям и приняли коллегиальное аргументированное решение по каждому участнику конкурса.
Что касается номинаций, предусмотренных положением о конкурсе, то в этом году заявки на участие присутствовали в каждой, и не по одной. Поэтому здоровая конкуренция была обеспечена. Так, например, в номинации «Организация года» приняли участие такие известные компании Тюменской области, как АО «Мостострой-11», АО «ТДСК», ОАО «Запсибгазпром» и ООО «Запсибгазпром-Газификация», СЗ «Звезда», ГК «ЭНКО», ООО «ВЗКГ», учебные учреждения, готовящие кадры для отрасли – Строительный институт ТИУ и Тюменский техникум стройиндустрии и городского хозяйства.
В номинациях «Объект года», «Лучший застроенный микрорайон» и «Развитие населенных пунктов» свои объекты нового строительства и благоустройства, введенные в прошлом году, представили известные застройщики Тюменской области, проектные и строительные организации показали перспективные и реализуемые проекты, положительная экспертиза проектной документации на которые была получена в 2020 году.
Председатель оргкомитета Сергей Бауэр поблагодарил членов конкурсной комиссии за большую плодотворную работу. По результатам конкурса будут подготовлены награды – почетные дипломы и дипломы лауреатов, сами результаты озвучат в преддверии Дня строителя – 5 августа 2021 года.
Время и место, где состоится церемония торжественного награждения с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм в условиях ограничительных мероприятий, будет сообщено участникам конкурса, членам оргкомитета и аккредитованным СМИ дополнительно.