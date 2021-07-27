Цифровая трансформация Тюменской области затронет все сферы жизни жителей региона

Сергей Сарычев напомнил, что региональная стратегия цифрового развития формируется по поручению президента РФ. Задача правительства области — определить основные направления цифровой трансформации в государственном управлении, социальной сфере и экономике..
В рамках проекта региональной стратегии цифрового развития предлагается реализовать в общей сложности 38 федеральных и региональных проектов, в том числе 6 — в здравоохранении, 5 — в образовании, 8 — в социальной сфере, 2 — в сфере транспорта, 2 — в городской среде, 15 — в государственном управлении, доложила директор областного департамента информатизации Мария Рудзевич.
Результатами стратегии к 2024 году должны стать положительные изменения во всех сферах жизни и деятельности населения региона. Так, в сфере транспорта — внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающее автоматизацию процессов управления дорожным движением и парковочным пространством Тюменской области. В сфере образования — обеспечение школьникам бесплатного доступа к верифицированному цифровому образовательному контенту и обеспечение автоматизированной проверки заданий. В сфере государственного управления — трансформация процессов оказания массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде и внедрение технологий искусственного интеллекта в рамках информационных сервисов для населения. Переход на предоставление мер социальной поддержки по единому стандарту и в проактивном режиме — в социальной сфере. В сфере городской среды — проведение общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах посредством электронного голосования и активизация участия жителей в вопросах городского развития с применением цифровых сервисов. Внедрение телемедицинских технологий и систем поддержки принятия врачебных решений — в сфере здравоохранения. Задача управления развитием на основе технологий и практик анализа цифровых данных — сквозная для всех сфер.
«Важно не забывать о тех наших земляках, которые не пользуются электронными сервисами. Привычные и удобные для них форматы услуг необходимо сохранить», подчеркнул Сергей Сарычев