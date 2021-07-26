Представители ТАЛК включены в состав совета по улучшению инвестклимата в регионе

АО «Тюменская агропромышленная лизинговая компания» лидирует на региональном рынке лизинговых услуг и успешно реализует программы финансирования малого и среднего агробизнеса. При непосредственном участии компании продолжается работа по техническому перевооружению сельхозпредприятий.
«Включение в состав областного совета по улучшению инвестиционного климата представителей крупных региональных институтов развития поможет органам власти и предпринимательскому сообществу более эффективно использовать меры государственной поддержки бизнеса. Благодаря диалогу с предпринимательским сообществом и крупными региональными компаниями, это позволит также внедрять лучшие региональные практики содействия развитию конкуренции», подчеркнул Александр Моор.
Ранее стало известно, бюджет Тюменской области что получил свыше 40 млн рублей от продажи объектов госсобственности в рамках региональной программы реновации. Через проект прошли 64 объекта недвижимости, или 14 имущественных комплексов. В результате удалось сократить расходы областного бюджета на содержание объектов реновации более чем в два раза — с 8 млн рублей в 2018 году до 3,7 млн рублей в текущем году. Кроме того, региональный бюджет получил дополнительные доходы от продажи таких объектов. По словам главы региона, расходование бюджетных средств на проведение капитального ремонта или реконструкцию неликвидных объектов экономически не эффективно.