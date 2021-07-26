Представители ТАЛК включены в состав совета по улучшению инвестклимата в регионе

Ранее стало известно, бюджет Тюменской области что получил свыше 40 млн рублей от продажи объектов госсобственности в рамках региональной программы реновации. Через проект прошли 64 объекта недвижимости, или 14 имущественных комплексов. В результате удалось сократить расходы областного бюджета на содержание объектов реновации более чем в два раза — с 8 млн рублей в 2018 году до 3,7 млн рублей в текущем году. Кроме того, региональный бюджет получил дополнительные доходы от продажи таких объектов. По словам главы региона, расходование бюджетных средств на проведение капитального ремонта или реконструкцию неликвидных объектов экономически не эффективно.