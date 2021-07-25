«Синема Парк» приглашает на спецпоказ документального фильма Алекса Уинтера «Zappa»

Заппа и в жизни не походил ни на кого — гений-эксцентрик, язвительный, неистовый, чрезмерный во всех проявлениях — от артистического до политического. Опытный американский кинематографист Алекс Уинтер создал грандиозный портрет Заппы — человека, вошедшего в историю дерзновенностью жизни и творчества. Пролог — концерт в Праге 1991-го года. Последнее записанное выступление Заппы — передмноготысячной аудиторией, празднующей падение «стен», создавших дурную славу ХХ века: всего два года прошло с «бархатной революции» в Чехословакии и падения Берлинской стены. Символичное начало для подробной биографии артиста, не признававшего границ в искусстве.Фильм «Заппа» — портрет героя на фоне бурлящего времени. Личные архивы Заппы монтируются с хроникой и артефактами эпохи; музыкальная стихия неотделима от общественной; в калейдоскопе кадров есть Вацлав Гавел и The Beatles, Ларри Кинг и Дэвид Боуи. Редкие съёмки, уникальные свидетельства, отчаянныеоткровения — всё это «Заппа», большая работа о большом художнике.