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«Синема Парк» приглашает на спецпоказ документального фильма Алекса Уинтера «Zappa»

25 июля 2021, 09:03
Фото: "Синема-парк"
С 28 июля «Синема Парк» ТРЦ «Гудвин» приглашает на специальный показ документального фильма Алекса Уинтера «Zappa» («Заппа»). 18+
Сюжет
Тюмень

Наследие Фрэнка Заппы (1940-1993) невероятно велико — будто под этим именем скрывалась целая армия художников-экспериментаторов.

Однако нет: все 60 с лишним альбомов, не поддающихся классификации, записал один человек. Уже посмертно, в 1995-м, Заппа был введён в Зал славы рок-н-ролла, однако его творчество шире любых границ; Заппа — кумир рок-легенд и исполнителей классической музыки, о его влиянии говорили представители разных музыкальных миров — и ПолМаккартни, и Пьер Булез, и Элис Купер, и Джон Зорн.

Заппа и в жизни не походил ни на кого — гений-эксцентрик, язвительный, неистовый, чрезмерный во всех проявлениях — от артистического до политического. Опытный американский кинематографист Алекс Уинтер создал грандиозный портрет Заппы — человека, вошедшего в историю дерзновенностью жизни и творчества. Пролог — концерт в Праге 1991-го года. Последнее записанное выступление Заппы — передмноготысячной аудиторией, празднующей падение «стен», создавших дурную славу ХХ века: всего два года прошло с «бархатной революции» в Чехословакии и падения Берлинской стены. Символичное начало для подробной биографии артиста, не признававшего границ в искусстве.Фильм «Заппа» — портрет героя на фоне бурлящего времени. Личные архивы Заппы монтируются с хроникой и артефактами эпохи; музыкальная стихия неотделима от общественной; в калейдоскопе кадров есть Вацлав Гавел и The Beatles, Ларри Кинг и Дэвид Боуи. Редкие съёмки, уникальные свидетельства, отчаянныеоткровения — всё это «Заппа», большая работа о большом художнике.

Билеты в кассах кинотеатра и на сайте.

Возрастное ограничение: 18+

Что: показ документального фильма Алекса Уинтера «Zappa»

Где: кинотеатр «Синема Парк» в ТРЦ «Гудвин», ул. Максима Горького, 70

Когда: с 28 июля

#Новости#Синема Парк#Тюмень#Ирина Швецова#Культура
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