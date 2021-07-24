Уменьшилось число тюменцев, ищущих работу

«На 1 июля на учете по поиску работы состоят 14 575 человек, месяц назад это число достигало 16 113 человек. Если ранее уровень безработицы в области равнялся 1,34%, то к июлю он опустился до 1,12%», — уточнили в издании.
За первые полгода 2021 года в службу занятости населения обратились 38 967 тюменцев, из них 52,8% были трудоустроены (20 577 человек). На начало этого месяца в банке вакансий числилось 32 244 предложения.
На первом месте по востребованности традиционно оказалась сфера строительства, туда требуются 5 873 работника. Чуть меньше вакансий открыто в сфере «Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение» — 5 071 предложение.
В области образования открыта 3 901 вакансия, в оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспорта и мотоциклов — 3 133 вакансии, обрабатывающего производства — 2 489 вакантных мест. Немного меньше предложений работы в областях сельского/лесного хозяйства, охоты, рыболовства и здравоохранении — 2 287 и 1 910 вакансий соответственно.