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Уменьшилось число тюменцев, ищущих работу

24 июля 2021, 06:13
Фото: 1Mi
На 1 июля в Тюменской области уменьшилось количество граждан, которые ищут работу. Снизился и уровень безработицы в регионе, сообщает «Вслух.ру».
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Тюмень

«На 1 июля на учете по поиску работы состоят 14 575 человек, месяц назад это число достигало 16 113 человек. Если ранее уровень безработицы в области равнялся 1,34%, то к июлю он опустился до 1,12%», — уточнили в издании.

За первые полгода 2021 года в службу занятости населения обратились 38 967 тюменцев, из них 52,8% были трудоустроены (20 577 человек). На начало этого месяца в банке вакансий числилось 32 244 предложения.

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На первом месте по востребованности традиционно оказалась сфера строительства, туда требуются 5 873 работника. Чуть меньше вакансий открыто в сфере «Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение» — 5 071 предложение.

В области образования открыта 3 901 вакансия, в оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспорта и мотоциклов — 3 133 вакансии, обрабатывающего производства — 2 489 вакантных мест. Немного меньше предложений работы в областях сельского/лесного хозяйства, охоты, рыболовства и здравоохранении — 2 287 и 1 910 вакансий соответственно.

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