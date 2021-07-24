Аграрии Тюменского района поставляют продукцию за пределы региона

Несмотря на то, что большинство наших крупных сельхозпредприятий в своё были созданы для снабжения продуктами быстрорастущей большой Тюменской области, сейчас намечается другая тенденция. Поскольку объемы производства существенно выросли, многие шагнули за пределы региона, - говорит заместитель начальника управления АПК администрации Тюменского района Валерий Герасимов. – Прежде всего, это относится к нашим птицефабрикам. «Боровская имени А.А. Созонова» большую долю своей продукции отправляет в другие регионы, в том числе и в ближнее зарубежье. Обновлённый ассортимент «ПРОДО Тюменский бройлер» позволяет делать растущие поставки в соседние области, а тепличный комплекс «ТюменьАгро» изначально строился в расчете на поставки большей части овощей за её пределы. Этому способствует и договоры с федеральными торговыми сетями, которые работают по всей стране.
Примеру больших предприятий следуют и те, которые относятся к малому и среднему бизнесу.
- В течение первого полугодия половину всего объема своей продукции мы отправляли за пределы родной области, - говорит генеральный директор кролиководческого комплекса «Рощинский» Николай Степанов. - Это центральные регионы страны и Омская область. Сейчас достаточно сложная ситуация на рынке нашей продукции, спрос на неё не постоянен, поэтому приходится активно заниматься поиском новых торговых партнеров. Из-за того, что часть торговли уходит в интернет, активно занимаемся обновлением своего сайта, открываем новые услуги по доставке на дом. Без всего этого вряд ли можно рассчитывать на какое-либо развитие.