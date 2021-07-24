nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Аграрии Тюменского района поставляют продукцию за пределы региона

24 июля 2021, 09:07
Фото: сайт правительства Тюменской области
Сельхозпредприятия Тюменского района все активнее выходят со своей продукцией на рынки других регионов и за пределы страны. К примеру, Боровская имени А.А. Созонова» большую долю своей продукции отправляет в другие регионы, в том числе и в ближнее зарубежье, сообщает пресс-служба правительства области.

Несмотря на то, что большинство наших крупных сельхозпредприятий в своё были созданы для снабжения продуктами быстрорастущей большой Тюменской области, сейчас намечается другая тенденция. Поскольку объемы производства существенно выросли, многие шагнули за пределы региона, - говорит заместитель начальника управления АПК администрации Тюменского района Валерий Герасимов. – Прежде всего, это относится к нашим птицефабрикам. «Боровская имени А.А. Созонова» большую долю своей продукции отправляет в другие регионы, в том числе и в ближнее зарубежье. Обновлённый ассортимент «ПРОДО Тюменский бройлер» позволяет делать растущие поставки в соседние области, а тепличный комплекс «ТюменьАгро» изначально строился в расчете на поставки большей части овощей за её пределы. Этому способствует и договоры с федеральными торговыми сетями, которые работают по всей стране.

Примеру больших предприятий следуют и те, которые относятся к малому и среднему бизнесу.

- В течение первого полугодия половину всего объема своей продукции мы отправляли за пределы родной области, - говорит генеральный директор кролиководческого комплекса «Рощинский» Николай Степанов. - Это центральные регионы страны и Омская область. Сейчас достаточно сложная ситуация на рынке нашей продукции, спрос на неё не постоянен, поэтому приходится активно заниматься поиском новых торговых партнеров. Из-за того, что часть торговли уходит в интернет, активно занимаемся обновлением своего сайта, открываем новые услуги по доставке на дом. Без всего этого вряд ли можно рассчитывать на какое-либо развитие.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
Подпишитесь
В Тюменской области не будут объявлять трудовую мобилизацию студентов
Сегодня, 11:23
В тюменских школах семьям выдали продуктовые наборы
Сегодня, 19:08
Сдержанный спрос снизил рост цен на товары в Тюменской области
Сегодня, 18:04
К концу недели в Тюмени ожидается потепление до - 8 градусов
Сегодня, 17:04
«Умные» светофоры появятся в Тюмени на улицах Широтной и Республики
Сегодня, 16:27
В Тюмени на озере Чемпионов появится резиденция Деда Мороза
Сегодня, 16:20