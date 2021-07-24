Аграрии Тюменского района поставляют продукцию за пределы региона

Несмотря на то, что большинство наших крупных сельхозпредприятий в своё были созданы для снабжения продуктами быстрорастущей большой Тюменской области, сейчас намечается другая тенденция. Поскольку объемы производства существенно выросли, многие шагнули за пределы региона, - говорит заместитель начальника управления АПК администрации Тюменского района Валерий Герасимов. – Прежде всего, это относится к нашим птицефабрикам. «Боровская имени А.А. Созонова» большую долю своей продукции отправляет в другие регионы, в том числе и в ближнее зарубежье. Обновлённый ассортимент «ПРОДО Тюменский бройлер» позволяет делать растущие поставки в соседние области, а тепличный комплекс «ТюменьАгро» изначально строился в расчете на поставки большей части овощей за её пределы. Этому способствует и договоры с федеральными торговыми сетями, которые работают по всей стране.