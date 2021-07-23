Тюменская служба занятости помогает гражданам получить новые «цифровые» профессии

Если человеку не хватает каких-то профессиональных навыков и это препятствует его трудоустройству, в службе занятости готовы предложить обучение по разным направлениям. Можно получить государственную услугу по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, включая обучение в другой местности. А можно пройти бесплатное обучение или переподготовку по выбранной профессии в рамках федерального проекта «Содействие занятости».
- Наша деятельность, как государственного учреждения, регулируется четкими регламентами. Но мы всегда должны смотреть шире, находить возможности для оказания помощи в каждом конкретном случае. Каждый пример успешного трудоустройства, как в случае с Александром - для нас значимый результат, – считает директор тюменского кадрового центра «Работа России» Оксана Астафьева.
За консультацией необходимо обращаться в центр занятости по месту проживания. Контакты можно найти на Интерактивном портале департамента труда и занятости населения Тюменской области.
Напомним, что в настоящее время специалисты осуществляют работу с гражданами по предварительной записи. Выбрать время приема можно в личном кабинете портала.
Ранее в правительстве региона обсудили задачи по повышению доходов жителей Тюменской области, направленных на снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума. Вопросы занятости и развития регионального рынка труда, уровня доходов населения остаются под пристальным вниманием региональных и муниципальных властей. Главные задачи в работе — индивидуальный подход к решению проблем и трудоустройство малоимущих. В качестве эффективных инструментов рассматривается персональный анализ причин бедности, комплексный анализ рынка труда, эффективные и удобные программы обучения, переобучения, в том числе предпринимательской деятельности.