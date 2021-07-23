Тюменская служба занятости помогает гражданам получить новые «цифровые» профессии

Если человеку не хватает каких-то профессиональных навыков и это препятствует его трудоустройству, в службе занятости готовы предложить обучение по разным направлениям. Можно получить государственную услугу по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, включая обучение в другой местности. А можно пройти бесплатное обучение или переподготовку по выбранной профессии в рамках федерального проекта «Содействие занятости».