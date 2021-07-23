Социальные выплаты малоимущим и многодетным семьям в 2021 году

Какие социальные выплаты положены малоимущим и многодетным семьям
Правительство России, наравне с другими формами социальной поддержки, помогает малоимущим и многодетным семьям помогает различными денежными пособиями. Ключевая задача такой финансовой помощи – это преодоление существующего социального неравенства путем оказания помощи гражданам с низким доходом. Несмотря на уменьшение доходной части бюджета, руководство страны не собирается отказываться от таких выплат. Более того, размер некоторых пособий, которые положены малоимущим семьям, в 2021 году будет увеличен с учетом текущих показателей экономики России.
Чтобы определить, можете ли вы рассчитывать на социальные выплаты для многодетных или малоимущих семей, разберемся в критериях присвоения определенной категории. Так, чтобы семья была признана малоимущей, доход в расчете на одного человека не должен превышать прожиточный минимум, установленный в регионе. В Омской области прожиточный минимум на душу населения на 2021 год был установлен в феврале на уровне 10 636 рублей. Интересный факт заключается в том, что, по сравнению с 2020 годом, цифра выросла на 310 рублей.
Таким образом, задаваясь вопросом о том, какие социальные выплаты положены малоимущим семьям и являетесь ли вы такой семьей, необходимо установить сумму в 10 636 рублей в качестве верхней границы. Если при расчете на одного человека доход в вашей семье выше данной цифры, к сожалению, вы не можете рассчитывать на социальные выплаты малоимущим семьям в 2021 году. Кроме того, важно учитывать, что доход рассчитывается за три календарных месяца.
Стоит учитывать нюансы, без соблюдения которых семью не признают малоимущей и имеющей право получить социальные выплаты. Так, если супруги не трудоустроены и не стоят на учете как безработные, о социальных выплатах малоимущим гражданам можно забыть. Не удастся получить соответствующий статус, если один из супругов не имеет официального трудоустройства (на случаи, если нетрудоустроенная мать или отец находится в декрете, правило не распространяется).
Чтобы уточнить свое право на социальные выплаты малоимущим семьям в 2021 году, удобно будет воспользоваться следующей формулой расчета. Первоначально высчитывается общий семейный доход за три месяца, полученная цифра делится на три, затем результат вновь делится — уже на количество людей в семье. Учитываются все граждане, проживающие вместе в одном жилище с совместным ведением быта, общими доходами и расходами. Обратите внимание: дети, которые уже достигли 18-летия, заключенные, солдаты-срочники на службе, лица на гособеспечении и те, кто лишился родительских прав, не считаются.
К примеру, попытаемся понять, начислят ли социальные выплаты в 2021 году многодетной семье, состоящей из папы-дворника, мамы-парикмахера, на попечении которых находится три маленьких ребенка. Зарплата главы семьи составляет 15 тысяч рублей, его супруга работает в частной парикмахерской получает 30 тысяч рублей ежемесячно. За последние три месяца муж и жена регулярно получали стандартную зарплату, таким образом, доход за этот период составил 135 тысяч рублей.
Приходим к следующим расчетам: 135000/3/5 = 9000 рублей. Это ниже прожиточного минимума на душу населения. Таким образом, наша условная семья относится к искомой категории и может рассчитывать на предоставление социальной выплаты малоимущим семьям.
Социальные выплаты малообеспеченным семьям в 2021 году можно разделить на две категории. Первая — разовая помощь, когда выделение средств приурочено к определенной ситуации. В качестве яркого примера можно привести рождение ребенка. Такую выплату можно оформить один раз. Кроме того, предусматриваются регулярные, или ежемесячные социальные выплаты малоимущим семьям, которые можно направить на содержание детей и другие ключевые нужды. Этот вид помощи необходимо ежегодно продлевать в случае, если доход не вырос и вы по-прежнему остаетесь в рамках указанного статуса.
Изучим вопрос о том, какие социальные выплаты положены многодетной семье — В Омской области и за ее пределами такие дружные и большие семейные коллективы по-доброму называют «многодетки». Таким омичам предоставляется разовое пособие при рождении каждого ребенка, размер которого составляет 21 719,27 рублей. К примеру, если вы ожидаете 5 ребенка, можно рассчитывать в скором времени на получение этой социальной выплаты.
Кроме того, относящиеся к данной категории жители региона получают ежемесячные социальные выплаты на третьего и последующего детей до достижения каждым из них трехлетнего возраста. Эти средства могут включить в семейный бюджет родители малышей, появившихся на свет после 1 января 2018 года и до 31 декабря 2024 года. Что касается суммы, она зависит от регионального прожиточного минимума для детей — с начала 2021 года это 10 982 рублей. По данным на 1 января 2021 года в рамках программы поддержки многодетных семей такую социальную выплату получают 12,4 тысяч заявителей.
Малоимущие граждане вправе заключить социальный контракт с органом соцзащиты. Стороны контракта берут на себя следующие обязательства: организация оказывает государственную социальную помощь, гражданин реализует собственную программу адаптации. На реализацию этих целей представители малоимущих семей получают социальную выплату в виде единовременного пособия. К примеру, член малоимущей семьи может получить государственную социальную выплату — материальную помощь на ведение индивидуальной предпринимательской деятельности в размере до 250 тысяч рублей. Еще один вариант единовременной финансовой поддержки — выделение до 100 тысяч рублей на развитие личного подсобного хозяйства.
Чтобы получить государственную социальную выплату представителю малоимущей семьи, необходимы следующие документы:
Сведения, предоставленные для получения единовременной или регулярной социальной выплаты малоимущим семьям, могут дополнительно проверить и провести комиссионное обследование. Решение о том, будут ли получены вами предписанные суммы в виде социальной выплаты малоимущим семьям, принимается не более чем через 10 дней после предоставления полного пакета документов. При необходимости проведения проверки этот срок могут продлить до 30 дней.
Из-за коронавируса некоторое время действовало правило «автоматического» продления различных видов социальных выплат многодетным и малоимущим семьям. Предполагалось, что это избавит от необходимости обращаться в специальные учреждения, где из-за скопления людей существует риск заражения. С 1 апреля текущего года вернулась практика личной подачи документов в комплексные центры социального обслуживания населения по месту жительства. Потребуются те же документы, которые необходимы при первичном обращении.
Студенты могут рассчитывать на государственную социальную стипендию, размер которой регламентируется внутренними документами образовательного учреждения. К примеру, в одном из вузов это 3300 рублей. В случае успешной сдачи сессии (на «4» и «5») она повышается до 4200 рублей (цифры по вузам отличаются). Кроме того, студентам выдают разовую матпомощь в случае, если они относятся к одной из нуждающихся в финансовой поддержке категорий — к примеру, обучающиеся из семей-«многодеток».
Для получения социальной выплаты в виде пособия многодетным и малоимущим семьям нужно обратиться в комплексные центры социального обслуживания населения по месту жительства, также можно воспользоваться порталом Госуслуг.
Средства поступают не позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем, в котором подали обращение. По отдельным региональным выплатам сроки могут варьироваться
Представители малоимущих семей задумываются не только о том, как получить социальные выплаты. Таким гражданам полагаются различные льготы — к примеру, на оплату коммунальных услуг, проезда в транспорте. Могут помочь с получением жилья, продуктов и других жизненно важных товаров и услуг. Информацию необходимо уточнять в МФЦ по месту жительства.
В Омской области под этим может подразумеваться транспортная карта, дающая право льготного проезда в муниципальном транспорте. Стоит учитывать, что рассчитывать на льготы можно лишь в транспортных средствах, работающих по регулируемому тарифу. В этом случае при отказе водителя провести оплату проезда по льготной карте пассажир может обратиться в профильный орган муниципальной власти. Если же тариф нерегулируемый, конкретных рычагов воздействия на водителей нет.
Как заявил президент Владимир Путин, в 2021 году семьи получат по 10 тысяч рублей к школе на 1 ребенка, в том числе шестилетнего — даже если он не пойдет в школу в этом году. Выплата рассчитана на детей до 18 лет, получить ее на 1 ребенка можно один раз. Она не учитывается в доходе семей при предоставлении им других мер соцподдержки. Обратиться за получением этих денег можно после 15 июля. «Автоматически» без заявления средства не пришлют.
Право на ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, имеет, в частности, мать ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву. Такая выплата составляет 1112,16 рубля ежемесячно.
Инструкцию по оформлению пособий через Госуслуги можно получить в разделе «Категория услуг — Семья и дети — Пособия и льготы». Предварительно необходимо зарегистрироваться в личном кабинете.
Периодически проводятся благотворительные акции по сбору вещей для малоимущих семей — как на уровне властей, так и в формате частной инициативы. Есть и постоянно действующие организации — к примеру, Центры социальной поддержки населения (6 филиалов).
Обратиться с запросом о продовольственной помощи можно в комплексные центры социального обслуживания населения. Кроме того, проводятся локальные акции от организаторов разного уровня. Некоторые привязаны к праздникам и различным датам, например, Новому году.
Прекращение выплаты наступает, если семья перестает соответствовать критериям нуждаемости.
Социальная помощь для семей с минимальным достатком оказывается во всех регионах России. Однако же, в зависимости от места проживания, включаемые в этот пакет льготы, выплаты, пособия и так далее будут отличаться. Все дело в том, что данные меры регулируются и устанавливаются непосредственно региональными властями. Не менее важно и то, что ежегодно пересматривается и сам пакет социальной помощи, добавляются начисления, проводится индексация и так далее.