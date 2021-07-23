Социальные выплаты малоимущим и многодетным семьям в 2021 году

Как заявил президент Владимир Путин, в 2021 году семьи получат по 10 тысяч рублей к школе на 1 ребенка, в том числе шестилетнего — даже если он не пойдет в школу в этом году. Выплата рассчитана на детей до 18 лет, получить ее на 1 ребенка можно один раз. Она не учитывается в доходе семей при предоставлении им других мер соцподдержки. Обратиться за получением этих денег можно после 15 июля. «Автоматически» без заявления средства не пришлют.