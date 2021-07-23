Аграрии Тюменской области приступи к уборке урожая

Ранее в Тюменском районе приступили к сбору раннего урожая капусты и свеклы. Аграрии из хозяйств ООО КХ «Александр» и КФХ «Рассвет» уже собрали 5 га ранних овощных культур. Валовой сбор составил 211 тонн. Вся продукция уходит на реализацию, а потому тюменцы уже совсем скоро смогут приобрести к столу свежие овощи нового урожая от местных производителей.