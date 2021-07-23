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Аграрии Тюменской области приступи к уборке урожая

23 июля 2021, 08:58
Фото: сайт правительства Тюменской области
На поля Тюменского района Тюменской области в середине недели вышла первая сельскохозяйственная техника для уборки урожая, сообщает пресс-служба регионального департамента агропромышленного комплекса.

В передовиках ОАО «Совхоз "Червишевский"», здесь приступили к сбору урожая озимых зерновых культур. Озимая рожь обмолочена на площади более 30 га., валовой сбор составил 55 тонн при урожайности 18,3 ц/га.

Всего в области планируется убрать 707,5 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, что больше, чем в 2020 г. на 25 тыс. га.

В двух районах Тюменской области убирают овощи открытого грунта. Овощи убраны на площади 8 га, в т.ч. капусты — 6 га, свеклы — 2 га. Валовой сбор овощей составил 326 тонн при урожайности 408 ц/га. Общий запланированный объем сбора овощей открытого грунта — 1 194 га.

Также в области продолжается активная заготовка кормов. Уже заготовлено порядка 29,2 тысяч тонн сена, это 24 процента от потребности, сенажа заготовлено на сегодня 158,3 тысяч тонн (24 процентов от потребности).

Ранее в Тюменском районе приступили к сбору раннего урожая капусты и свеклы. Аграрии из хозяйств ООО КХ «Александр» и КФХ «Рассвет» уже собрали 5 га ранних овощных культур. Валовой сбор составил 211 тонн. Вся продукция уходит на реализацию, а потому тюменцы уже совсем скоро смогут приобрести к столу свежие овощи нового урожая от местных производителей.

Напомним, из-за аномальной жары производителям сельхозпродукции пришлось непросто, но стабильность работы им удалось сохранить, а некоторым даже нарастить объёмы производства.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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