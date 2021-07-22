Тюменская область стала победителем Всероссийского конкурса «Регион добрых дел»

Ранее в региональном департаменте социального развития рассказали, что компьютерной грамотности обучились более 108 тысяч тюменцев серебряного возраста. Ежегодно в Тюменской области повышают компьютерную грамотность более 1000 человек, из них 40-60% — люди пенсионного возраста. Также отлично сработала программа «Расширяя горизонты», администратором которой стал «РИО-Центр», подведомственный региональному департаменту информатизации. Обучение ведется в стационарных классах (на базе двух библиотек Тюмени) и в мобильном классе, работающем в районах области.