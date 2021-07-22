Тюменская область стала победителем Всероссийского конкурса «Регион добрых дел»

Команда нашла формулу эффективного развития волонтерства на территории и готова применить ее на практике. Масштабировать культуру добровольчества в следующем году призваны 4 инициативы.
В рамках практики активное сообщество региона ждет: серия обучающих интенсивов и выездных тренингов, проведение ежегодного форума, а также ключевое событие — запуск добровольческого ТВ.
Победа позволит развить и популяризировать флагманскую модель «серебряного» волонтерства Тюменской области на широкую аудиторию.
Напомним, что конкурс проводился в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование». Организатором конкурса выступает Федеральное агентство по делам молодежи, оператором конкурса является ФГБУ «Роспатриотцентр».
Узнать подробную информацию можно по телефону (3452) 51-50-51, отдел по содействию активному долголетию.
Ранее в региональном департаменте социального развития рассказали, что компьютерной грамотности обучились более 108 тысяч тюменцев серебряного возраста. Ежегодно в Тюменской области повышают компьютерную грамотность более 1000 человек, из них 40-60% — люди пенсионного возраста. Также отлично сработала программа «Расширяя горизонты», администратором которой стал «РИО-Центр», подведомственный региональному департаменту информатизации. Обучение ведется в стационарных классах (на базе двух библиотек Тюмени) и в мобильном классе, работающем в районах области.