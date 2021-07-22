На портале Тюменской области появились десять новых госуслуг

Благодаря региональному проекту «Цифровое государственное управление», в этом году тюменцам стали доступны ещё 10 новых электронных услуг по социальным выплатам, денежным компенсациям, реабилитации и ИЖС, а именно:
Также появились новые услуги для предпринимателей и юридических лиц, среди которых выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства, рассмотрение декларации о характеристиках объекта недвижимости, установление и прекращение публичного сервитута в отношении земель, находящихся в Тюменской области и признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом.
Напомним, чтобы подать заявление на получение услуги в электронном виде, необходимо авторизоваться в личном кабинете на региональном портале услуг с помощью учетной записи gosuslugi.ru и нажать кнопку «Получить услугу». Обращаем внимание, что доступ ко всем услугам и возможностям портала возможен только с подтвержденной учетной записью. Проверить статус своей учетной записи можно в личном кабинете.
Также через личный кабинет удобно следить за ходом выполнения заявления. Для удобства можно настроить направление уведомлений об изменении статусов заявлений на электронную почту.