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На портале Тюменской области появились десять новых госуслуг

22 июля 2021, 08:37
Фото: скриншот
На портале услуг Тюменской области жителям региона доступно более 220 государственных и муниципальных услуг, которые можно получить в электронном виде. Об этом рассказали в региональном департаменте информатизации.

Благодаря региональному проекту «Цифровое государственное управление», в этом году тюменцам стали доступны ещё 10 новых электронных услуг по социальным выплатам, денежным компенсациям, реабилитации и ИЖС, а именно:

Напомним, чтобы подать заявление на получение услуги в электронном виде, необходимо авторизоваться в личном кабинете на региональном портале услуг с помощью учетной записи gosuslugi.ru и нажать кнопку «Получить услугу». Обращаем внимание, что доступ ко всем услугам и возможностям портала возможен только с подтвержденной учетной записью. Проверить статус своей учетной записи можно в личном кабинете.

Также через личный кабинет удобно следить за ходом выполнения заявления. Для удобства можно настроить направление уведомлений об изменении статусов заявлений на электронную почту.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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