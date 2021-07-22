На портале Тюменской области появились десять новых госуслуг

Напомним, чтобы подать заявление на получение услуги в электронном виде, необходимо авторизоваться в личном кабинете на региональном портале услуг с помощью учетной записи gosuslugi.ru и нажать кнопку «Получить услугу». Обращаем внимание, что доступ ко всем услугам и возможностям портала возможен только с подтвержденной учетной записью. Проверить статус своей учетной записи можно в личном кабинете.