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В Тюменском районе уже собрали 5 га ранних овощных культур

21 июля 2021, 10:11
Фото: сайт правительства Тюменской области
В Тюменском районе уже поспели ранние сорта капусты и свеклы. Аграрии из хозяйств ООО КХ «Александр» и КФХ «Рассвет» уже собрали 5 га ранних овощных культур. Валовой сбор составил 211 тонн, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Из них с 3 га собрано 116 т. капусты (урожайность 386 ц/га). Такой результат дала посадка капусты сортов Парел, Нахаленок, Тиара, Фаррао. Вес одного качана от 1-2 кг.

Также с 2 га собрано 95 тонн свеклы. Урожайность этого корнеплода - 475 ц/га. В хозяйствах в настоящее время собирают свеклу сорта Водан, вес одного корнеплода в среднем 200 гр.

Вся продукция уходит на реализацию, а потому тюменцы уже совсем скоро смогут приобрести к столу свежие овощи нового урожая от местных производителей.

Напомним, из-за аномальной жары производителям сельхозпродукции пришлось непросто, но стабильность работы им удалось сохранить, а некоторым даже нарастить объёмы производства.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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