В Тюменском районе уже собрали 5 га ранних овощных культур

Из них с 3 га собрано 116 т. капусты (урожайность 386 ц/га). Такой результат дала посадка капусты сортов Парел, Нахаленок, Тиара, Фаррао. Вес одного качана от 1-2 кг.
Также с 2 га собрано 95 тонн свеклы. Урожайность этого корнеплода - 475 ц/га. В хозяйствах в настоящее время собирают свеклу сорта Водан, вес одного корнеплода в среднем 200 гр.
Вся продукция уходит на реализацию, а потому тюменцы уже совсем скоро смогут приобрести к столу свежие овощи нового урожая от местных производителей.
Напомним, из-за аномальной жары производителям сельхозпродукции пришлось непросто, но стабильность работы им удалось сохранить, а некоторым даже нарастить объёмы производства.