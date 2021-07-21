Проект реновации объектов госсобственности успешно реализован в Тюменской области

Через проект прошли 64 объекта недвижимости, или 14 имущественных комплексов. В результате удалось сократить расходы областного бюджета на содержание объектов реновации более чем в два раза — с 8 млн рублей в 2018 году до 3,7 млн рублей в текущем году. Кроме того, региональный бюджет получил дополнительные доходы от продажи таких объектов.