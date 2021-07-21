Крипта, форекс и хомячки-инвесторы. На какие уловки мошенников попадаются тюменцы

Posted 21 июля 2021, 06:10
Published 21 июля 2021, 06:10
Modified 30 ноября, 17:37
Updated 30 ноября, 17:37
В 2020 году росло не только количество заболевших коронавирусной инфекцией, но и количество частных инвесторов на Российских биржах.
Основной причиной стало снижение ставок по банковским вкладам. Пандемия коронавируса ситуацию только ухудшила. Тюменцы теряли работу, переводились на неполный день и «удалёнку». И предложения вложить деньги на уникальных условиях, чтобы пережить кризис как успешный инвестор, на неимоверных процентах, пришлись как нельзя кстати. Тем более, что в век интернет-технологий пару кликов мышкой или тапов в смартфоне — и ты уже доморощенный Дональд Трамп, не президент, но богач.
Испытанный способ заманивания мошенниками клиентов — игра на чувствах людей. «Зарабатывая прямо сейчас!», «Вклад 60% годовых» или просто — «Стань богатым!». Такими постами в соцсетях завлекают доверчивых тюменцев мошенники.
Дальше все обстоит просто. Щелкаешь на ссылку или баннер — попадаешь в аккаунт в соцсети или телеграм-канал.
Стоит оставит свои контакты в этих группах или каналах, и вас уже не оставят в покое. Будут предлагать самые супер-льготные условия, немедленное открытие якобы инвестиционного счета и т. д. Одна из главных примет такого обмана — вся переписка ведется в мессенджере, деньги просят переводить с карты на карту.
Все это делается для того, чтобы мошенники бесследно исчезли с вашими деньгами и у вас не было никаких доказательств на руках.
Если введённый в заблуждение человек решит обратиться в полицию, что он там докажет и покажет? Переписку в мессенджере? Перевод со своего счета на счет какого-нибудь Василия Ивановича Б.?
А вот другая схема. Мошенники все-таки «приводят» вас на некий сайт якобы инвестиционной компании. В отдельных случаях не ленятся даже красивые ролики в YouTube повесить. И компании эти, как правило, носят звучные иностранные имена и зарегистрированы за границей. Вам могут даже обещать, что помогут вложиться в акции крупнейших конечно же иностранных компаний. А может в драгметаллы или в валюту. Или какие-то инновационные технологии. Но все это совершенно неважно. Потому что мошенники их все равно не собираются никуда вкладывать. В лучшем случае — создадут видимость движения на демо-счете.
Стоит отметить, что зарубежная фирма не имеет права оказывать финансовые услуги на территории России без лицензии, выданной Банком России. И в случае, если фирма прогорает вместе с деньгами вкладчиков, то придётся лететь на Кипр или Британские Виргинские острова, чтобы судиться там и пытаться вернуть свои деньги.
Часто на сайте компании значится одно название, в разделе «документы» размещены регистрационные свидетельства с другим наименованием, а договор, вам предложат заключить с третьей фирмой. И разобраться в такой ситуации будет не просто, точнее нереально.
«Проверьте, кто именно вам предлагает инвестировать. Посмотрите, существует ли на самом деле компания, реализующая проект, какие о ней отзывы, если она значится в ЕГРЮЛ — какая деятельность заявлена. Изучите, как и кому вы будут переводить деньги за участие в проекте. Если это цепочка посредников со счетами физических лиц, да еще и за рубежом — вероятнее всего перед вами мошенники», — комментирует директор Департамента Банка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях.
В последние несколько лет мошенники стали изобретательней, обещая вложить деньги инвесторов в цифровую валюту («крипта», «биток», «эфир»). Иногда, впрочем, криптовалюта используется не как средство инвестирования, а как платёжный инструмент. То есть сначала предложат купить биткоины, перевести их на электронный кошелёк, а затем с него же и получать «битки» в качестве процентов.
В этом случае нужно помнить — в России есть единственное законное платёжное средство — рубль. А все криптовалюты находятся вне правового поля. Мошенники могут предложить вложиться в фейковую валюту, ведь в мире криптовалют ее достаточно легко создать, впрочем, несведущему человеку– еще их называют «хомячками», хватит и одного названия замысловатой валюты, чтобы ввести его в заблуждение.
«Если вам предлагают инвестировать в какие-то активы, предварительно переведя деньги через криптовалюту, то делается это по одной причине — чтобы у вас не было шансов вернуть потом деньги»,комментирует Валерий Лях.
В Тюменской области всё больше предложений стать инвестором в нефтяные или сервисные компании, которые дадут гарантированно 50-60% доходности — нефть сейчас достаточно стабильно растет.
В нашей области чаще всего можно увидеть баннеры и объявления об инвестициях в предприятия разрабатывающие инновационное оборудование для нефтяников.
Разумеется, ни о каких гарантиях возврата средств речи не идёт — всё чисто на доверии.
Также людям предлагают вложиться в индустриальную недвижимость с доходом
от арендных платежей.
«Даже инвестирование в реальные стартапы сопряжено с большими рисками, из множества проектов „выстреливает“ один. На них зарабатывают инвесторы с опытом, умеющие оценить проект, причем каждый из них они детально изучают, либо специальные фонды. Там очень много рисков и это требует немалых вложений»,говорит Валерий Лях.
В 9 из 10 случаев под красивыми вывесками о сказочных доходах скрываются банальные финансовые пирамиды. Когда «доход» идет на самый верх, к организаторам просто за счет денег от вновь прибывающих вкладчиков.
И все же находятся любители рассуждающие, что «все кругом дураки, а я умный, я успею спрыгнуть и вывести свои деньги». Собственно, на эту психологическую уловку и попадаются тысячи и тысячи обманутых «инвесторов».
Сегодня из-за роста IT-экономики огромному риску подвергаются даже те, кто просто заходят на сайты сомнительных «инвест-проектов» и регистрируется там. Оставляя свои персональные данные, номер телефона, имя, адрес, а иногда и банковские реквизиты, тем самым делая огромный подарок мошенникам. Они с успехом продадут ваши данные телефонным «мошенникам» или просто рекламным спамерам.
Вы уже внесены в базы жуликов как человек доверчивый, и будьте уверены: на вас посыплется шквал смс-ок и звонков с предложениями где-то поучаствовать и что-то купить.
И хотя Банк России постоянно проводит мониторинг компаний, оказывающих финансовых услуги, регулярно совместно с правоохранителями ликвидирует «пирамиды» и мошеннические псевдо-инвестиционные схемы, они продолжают появляться вновь.
Если вы всё-таки реально интересуетесь финансовым рынком и инвестициями, делайте это через легального брокера.
А перед тем, как заполнить регистрационную форму, обязательно проверьте — есть ли у компании лицензия, это можно узнать на сайте Банка России — https://www.cbr.ru/fmp_check/.
Вы также можете проверить организацию по списку компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке здесь https://www.cbr.ru/inside/warning-list/ (список обновляется).
Не забывайте — инвестиции — это всегда огромный риск. Никто не может гарантировать здесь доходность. Ценные бумаги не всегда растут, у них всегда есть период подъема и падения.
Важное правило — не инвестировать последние деньги, у вас всегда должна быть финансовая подушка безопасности. Эксперты ЦБ рекомендуют держать на черный день, минимум 5-месячный доход.