Крипта, форекс и хомячки-инвесторы. На какие уловки мошенников попадаются тюменцы

А вот другая схема. Мошенники все-таки «приводят» вас на некий сайт якобы инвестиционной компании. В отдельных случаях не ленятся даже красивые ролики в YouTube повесить. И компании эти, как правило, носят звучные иностранные имена и зарегистрированы за границей. Вам могут даже обещать, что помогут вложиться в акции крупнейших конечно же иностранных компаний. А может в драгметаллы или в валюту. Или какие-то инновационные технологии. Но все это совершенно неважно. Потому что мошенники их все равно не собираются никуда вкладывать. В лучшем случае — создадут видимость движения на демо-счете.