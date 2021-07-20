Тюменский проект «Родные люди» получает статус ресурсного центра

В Тюменской области создаётся единая инфраструктура поддержки семейного ухода за теми, кому необходима посторонняя помощь в передвижении и самообслуживании.
Ключевым событием станет открытие теле-психологического центра. Каждый, кто ухаживает за тяжелобольным родственником, сможет обратиться за консультацией к квалифицированным специалистам и экспертам, пройти специальное обучение и получить адресную поддержку, в том числе на дому и дистанционно — по телефону, в мессенджерах, через социальные сети, иные интернет-платформы в формате видеоуроков и видеоинструкций.
Самое важное в жизни — близкие. И в случае утраты здоровья, кто, как не они протянут руку помощи? Однако загруженность повседневными делами, отсутствие знаний о способах ухода, о специфике поведенческих особенностей маломобильных людей понижают ресурсы по уходу за ними. Не всегда удается выстроить взаимодействие правильно, уберечь их от стресса и дискомфорта. Поэтому важно создать условия, которые смогут повысить качество жизни тяжелобольных.
Главная миссия ресурсного центра: оказывать поддержку семьям, в которые однажды пришла беда — болезнь родного человека. Помощниками в этой нелегкой миссии выступят и «серебряные» активисты. За их плечами богатый опыт оказания помощи ветеранам войны и маломобильным гражданам.
«Теперь в рамках добровольческой деятельности им предстоит приобрести новые компетенции и обучиться ведению консультаций внутри таких семей, в области организации социально-бытового ухода, разработки досуговых программ с беседами и арт-терапией. „Родные люди“ не останутся со своими проблемами один на один, у них будет наставник и товарищ в лице добровольца старшего поколения», — комментируют координаторы проекта.
Обученные волонтеры с опытом начнут поддерживать семьи в формате домашних визитов. Это позволит родственникам маломобильных и пожилых близких своевременно знакомить с информацией об организации ухода, особенностях питания, общения, высвободить время для обретения сил и душевного равновесия.
Кроме того, в ходе реализации проекта будет создан и внедрен специальный тематический мультимедийный контент по вопросам ухода, для граждан, осуществляющих семейный уход, на образовательной платформе — виртуальная школа по уходу и реабилитации.
Записаться и стать участником ближайших событий, задать вопросы специалистам и получить консультационную поддержку можно по телефону: 8-952-674-93-77 или обратившись в региональный геронтологический центр социальных технологий «Третий возраст» по адресу: г. Тюмень, ул. Карла Маркса, 123/1, каб. 20, подробная информация на сайте.
Проект соответствует основным направлениям национального проекта «Демография» и регионального проекта «Старшее поколение».