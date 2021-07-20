Тюменский проект «Родные люди» получает статус ресурсного центра

Самое важное в жизни — близкие. И в случае утраты здоровья, кто, как не они протянут руку помощи? Однако загруженность повседневными делами, отсутствие знаний о способах ухода, о специфике поведенческих особенностей маломобильных людей понижают ресурсы по уходу за ними. Не всегда удается выстроить взаимодействие правильно, уберечь их от стресса и дискомфорта. Поэтому важно создать условия, которые смогут повысить качество жизни тяжелобольных.