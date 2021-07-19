Вопросы повышения качества жизни людей с нарушением слуха обсудят эксперты в Тюмени

В мероприятии примут участие представители региональных общественных организаций инвалидов, эксперты-практики в области реабилитации и социализации лиц с особенностями здоровья сферы образования и науки, здравоохранения, социальной защиты, труда и занятости, культуры, представители родительских сообществ и непосредственно лица, имеющие нарушения слуха.