Вопросы повышения качества жизни людей с нарушением слуха обсудят эксперты в Тюмени

Стратегическая сессия — мероприятие, направленное на разработку и принятие совместных управленческих решений по организации межведомственного взаимодействия для адаптации, социализации и реабилитации лиц с нарушением слуха.
В мероприятии примут участие представители региональных общественных организаций инвалидов, эксперты-практики в области реабилитации и социализации лиц с особенностями здоровья сферы образования и науки, здравоохранения, социальной защиты, труда и занятости, культуры, представители родительских сообществ и непосредственно лица, имеющие нарушения слуха.
В рамках мероприятия запланировано проведение пленарного заседания и работа трех проектных групп — «Детство», «Молодежь», «Взрослые».
Результатом стратегической сессии станет совместная разработка плана мероприятий («дорожная карта») по улучшению качества жизни людей с нарушением слуха в Тюменской области, отдельные значимые мероприятия плана будут представлены на совет при губернаторе Тюменской области по делам инвалидов.
Сессия пройдет с 9:00 до 17:00 по адресу: г. Тюмень, ул. 8 Марта, д. 2, корпус 1. Организаторы: департамент социального развития Тюменской области, АУСОН ТО «Областной центр реабилитации инвалидов» совместно с ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет».