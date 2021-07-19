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Вопросы повышения качества жизни людей с нарушением слуха обсудят эксперты в Тюмени

19 июля 2021, 08:25
Фото: группа Школы перспективных исследований в соцсети «ВКонтакте»
21 июля на базе Школы перспективных исследований ТюмГУ пройдет стратегическая сессия «Межведомственное взаимодействие в обеспечении качества жизни людей с нарушениями слуха». О предстоящем мероприятии рассказали в пресс-службе департамента социального развития Тюменской области.

Стратегическая сессия — мероприятие, направленное на разработку и принятие совместных управленческих решений по организации межведомственного взаимодействия для адаптации, социализации и реабилитации лиц с нарушением слуха.

В мероприятии примут участие представители региональных общественных организаций инвалидов, эксперты-практики в области реабилитации и социализации лиц с особенностями здоровья сферы образования и науки, здравоохранения, социальной защиты, труда и занятости, культуры, представители родительских сообществ и непосредственно лица, имеющие нарушения слуха.

В рамках мероприятия запланировано проведение пленарного заседания и работа трех проектных групп — «Детство», «Молодежь», «Взрослые».

Результатом стратегической сессии станет совместная разработка плана мероприятий («дорожная карта») по улучшению качества жизни людей с нарушением слуха в Тюменской области, отдельные значимые мероприятия плана будут представлены на совет при губернаторе Тюменской области по делам инвалидов.

Сессия пройдет с 9:00 до 17:00 по адресу: г. Тюмень, ул. 8 Марта, д. 2, корпус 1. Организаторы: департамент социального развития Тюменской области, АУСОН ТО «Областной центр реабилитации инвалидов» совместно с ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет».

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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