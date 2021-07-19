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Свыше 3,3 млрд рублей будет потрачено на подготовку сетей ЖКХ в Тюменской области

19 июля 2021, 08:21
Фото: сайт правительства Тюменской области
Свыше 3,3 млрд рублей планируется израсходовать на подготовку жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области к отопительному периоду. Об этом доложила на совещании в региональном правительстве замдиректора областного департамента ЖКХ Наталья Якуба, сообщает пресс-служба главы региона.

В рамках подготовки к работе в зимний период запланировано отремонтировать в общей сложности около 876 км тепловых, водопроводных, канализационных и электрических сетей. По данным на начало июля, общая готовность объектов ЖКХ составляет 44,3 %.

«При этом объем бюджетных средств, выделяемых на подготовку систем ЖКХ к зиме, составляет лишь около 522 миллионов рублей. Остальные средства в объеме более 2,8 миллиарда рублей должны поступить из внебюджетных источников», – отметила замдиректора департамента.

«Подготовка жилищно-коммунального хозяйства региона к эффективной и бесперебойной работе в зимнее время – важнейшая задача предприятий отрасли и органов местного самоуправления. Все необходимые работы должны быть выполнены добросовестно и в установленные сроки. От этого напрямую зависит качество жизни наших земляков», – подчеркнул губернатор Тюменской области Александр Моор.

К слову сказать, в 2021 года в регионе планируется расселить еще 18 тыс. кв. метров "авариек" в которых проживают 1,9 тыс. человек, что позволит к концу года достичь показателя по расселению 92 тыс. кв.м. ( 63% от федпроекта). За последние два с половиной года в регионе расселено более 74 тысяч квадратных метров аварийного жилого фонда, в котором проживали 4 тысячи 200 человек. Таким образом, достигнут 50-процентный уровень реализации федерального проекта.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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