Свыше 3,3 млрд рублей будет потрачено на подготовку сетей ЖКХ в Тюменской области

В рамках подготовки к работе в зимний период запланировано отремонтировать в общей сложности около 876 км тепловых, водопроводных, канализационных и электрических сетей. По данным на начало июля, общая готовность объектов ЖКХ составляет 44,3 %.
«При этом объем бюджетных средств, выделяемых на подготовку систем ЖКХ к зиме, составляет лишь около 522 миллионов рублей. Остальные средства в объеме более 2,8 миллиарда рублей должны поступить из внебюджетных источников», – отметила замдиректора департамента.
«Подготовка жилищно-коммунального хозяйства региона к эффективной и бесперебойной работе в зимнее время – важнейшая задача предприятий отрасли и органов местного самоуправления. Все необходимые работы должны быть выполнены добросовестно и в установленные сроки. От этого напрямую зависит качество жизни наших земляков», – подчеркнул губернатор Тюменской области Александр Моор.
К слову сказать, в 2021 года в регионе планируется расселить еще 18 тыс. кв. метров "авариек" в которых проживают 1,9 тыс. человек, что позволит к концу года достичь показателя по расселению 92 тыс. кв.м. ( 63% от федпроекта). За последние два с половиной года в регионе расселено более 74 тысяч квадратных метров аварийного жилого фонда, в котором проживали 4 тысячи 200 человек. Таким образом, достигнут 50-процентный уровень реализации федерального проекта.