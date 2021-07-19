Свыше 3,3 млрд рублей будет потрачено на подготовку сетей ЖКХ в Тюменской области

К слову сказать, в 2021 года в регионе планируется расселить еще 18 тыс. кв. метров "авариек" в которых проживают 1,9 тыс. человек, что позволит к концу года достичь показателя по расселению 92 тыс. кв.м. ( 63% от федпроекта). За последние два с половиной года в регионе расселено более 74 тысяч квадратных метров аварийного жилого фонда, в котором проживали 4 тысячи 200 человек. Таким образом, достигнут 50-процентный уровень реализации федерального проекта.