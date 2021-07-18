В тюменских колледжах и техникумах стартовала приёмная кампания

Для поступления в средние профессиональные учебные учреждения не нужны результаты ЕГЭ, зачисление происходит по среднему баллу аттестата. Число поступающих в такие образовательные организации ежегодно растет. Если в 2017 году их было более 960 тысяч человек, в 2018-м – уже 990 тысяч, в 2019-м – более миллиона, а в 2020 году – порядка 1,2 миллиона человек.