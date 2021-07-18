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Тюменские врачи-офтальмологи осваивают новые методы лечения

18 июля 2021, 09:58
Фото: 1Mi
Уникальный для Тюменской области малотравматичный метод лечения отслойки сетчатки – баллонирование – освоили врачи областного офтальмологического диспансера. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Баллонирование – эффективный способ лечения отслойки сетчатки. За глаз, в область отслойки сетчатки, вводится специальный баллон, который затем заполняется стерильным физраствором. Образуется шарик, прижимающий разрыв сетчатки. На следующий день после контрольного осмотра, если сетчатка прилегла к глазному дну, врач с помощью лазера делает прижигание. В течение семи-десяти дней разрыв сетчатки «зарастает», после чего баллон постепенно сдувают и удаляют.

Баллонирование позитивно влияет не только на здоровье пациента, но и на его качество жизни. И, кроме того, оно может проводиться как под общей, так и под местной анестезией, не требует введения множества препаратов и не повредит даже кормящим матерям.

Конечно, такая методика применима не во всех случаях. Показания к операции хирург определяет строго индивидуально, исходя из типа повреждения сетчатки. Процедура доступна как бесплатно по полису общего или дополнительного медицинского страхования, так и платно (стоимость операции составляет 18 тысяч рублей).

«Такую процедуру недавно прошла жительница г. Тюмени Екатерина, кормящая мать. Женщина прекрасно перенесла 15-минутную операцию», — рассказала врач-офтальмолог, хирург Елена Петрова. Уже на следующий день сетчатка полностью прилегла, хирург провела лазерную коагуляцию.

Спустя две недели можно утверждать, что операция прошла успешно и достигнуты все запланированные результаты.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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