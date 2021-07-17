В Тюменской области ковид-больных по моногоспиталям распределяет онлайн-система

Программа позволяет видеть целостную картину по занятости мест и управлять процессом бронирования коечного фонда в режиме онлайн.
Возможности системы позволяют руководителям медицинских организаций и департаменту здравоохранения Тюменской области проводить анализ ситуации по изменению количества мест за выбранный период времени и принимать быстрые управленческие решения на основе аналитической информации по каждому моногоспиталю.
Сейчас, когда все силы направлены на изменение эпидемиологической ситуации в регионе и лечение больных с диагнозом COVID-19, в том числе и тех, кому требуется госпитализация, система бронирования позволила высвободить ресурсы, устранив проблему очередей, и обеспечила быструю доставку пациентов до моногоспиталей без лишних согласований.
В настоящее время в Тюменской области из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией и вследствие увеличения числа пациентов, которым необходимо проходит лечение в стационаре, было выделено ещё 200 койко-мест в медучреждениях региона. Всего в регионе сейчас открыты 15 моноинфекционных стационаров, общее число коек в которых составляет 2 760 мест. Лечебные учреждения данного профиля заполнены на 84,8%.
Напомним, что в регионе до середины сентября продлён режим ограничений в связи с коронавирусом — необходимо соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и вакцинироваться.
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