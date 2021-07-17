В Тюменской области ковид-больных по моногоспиталям распределяет онлайн-система

Сейчас, когда все силы направлены на изменение эпидемиологической ситуации в регионе и лечение больных с диагнозом COVID-19, в том числе и тех, кому требуется госпитализация, система бронирования позволила высвободить ресурсы, устранив проблему очередей, и обеспечила быструю доставку пациентов до моногоспиталей без лишних согласований.