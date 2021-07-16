В 2021 году в Тюменской области расселят еще 18 тыс. кв. метров аварийного жилья

В 2021 года в регионе планируется расселить еще 18 тыс. кв. метров "авариек" в которых проживают 1,9 тыс. человек, что позволит к концу года достичь показателя по расселению 92 тыс. кв.м. ( 63% от федпроекта). Об этом рассказали на совещании в правительстве Тюменской области, сообщает пресс-служба главы региона.

«За последние два с половиной года в Тюменской области в рамках выполнения региональной адресной программы по переселению аварийного фонда, признанного таковым по состоянию на 01.01.2017 г., расселено более 74 тысяч квадратных метров аварийного жилого фонда, в котором проживали 4 тысячи 200 человек. Таким образом, достигнут 50-процентный уровень реализации федерального проекта», – доложил начальник регионального главного управления строительства Павел Перевалов. «Начиная с 2019 года, в Тюменской области вводится свыше 1,5 миллиона квадратных метров жилья в год. Кроме того, в рамках реализации национального проекта «Жилье» к 2030 году планируется достичь показателя более 1,8 миллиона квадратных метров. Механизм комплексного развития территорий является важным подспорьем в решении этой масштабной задачи», – отметил Павел Перевалов. В рамках подготовки к использованию механизма комплексного развития территорий в регионе создана необходимая нормативно-правовая база – приняты два областных закона и семь постановлений правительства Тюменской области. В качестве площадок для реализации программ КРТ определено 7 территорий в Тюмени, сообщил глава областной столицы Руслан Кухарук. «Заключено и реализуется 16 договоров о развитии застроенных территорий общей площадью свыше 70 гектаров. Строится шесть жилых комплексов», – добавил он. Участники совещания обсудили возможности совершенствования механизма комплексного развития территорий, в частности – его использования для реализации инфраструктурных проектов в сфере ЖКХ.