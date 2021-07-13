В Тюменской области в 2021 году создано свыше 12,9 тысяч рабочих мест для подростков

Служба занятости населения Тюменской области реализует программы по временному трудоустройству подростков уже более 20 лет.
Наибольшее количество рабочих мест создано организациями в области образования (44,2%), культуры, спорта, организации досуга и развлечений (25,74%), администрациями (14%) и в других областях.
Подростки работают по профессиям: помощник педагога-организатора, вожатый, культорганизатор, библиотекарь, инструктор по спорту, делопроизводитель, цветовод, художник-оформитель, упаковщик, администратор, садовод, рабочий зеленого хозяйства, курьер, фотограф, экскурсовод, рабочий по благоустройству населенных пунктов и другим.
При трудоустройстве ребятам дополнительно к заработной плате выплачивается материальная поддержка от службы занятости.
Несовершеннолетним гражданам, желающим найти работу в свободное от учебы времени, необходимо направить в центр занятости населения заявление в электронном виде через Интерактивный портал департамента труда и занятости населения Тюменской области.
При возникновении сложностей с оформлением и подачей заявления несовершеннолетние граждане могут лично обратиться в центр занятости населения по месту проживания, предварительно записавшись на прием к специалисту по телефону горячей линии. Напоминаем, что временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в 2021 году организуется с учетом ограничений, действующих для предупреждения распространения COVID-19.
Добавим, что трудоустройство подростков центрами занятости осуществляется в течение всего календарного года. В плане на 2021 год трудоустроить не менее 23 000 несовершеннолетних граждан.