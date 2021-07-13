nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюменской области в 2021 году создано свыше 12,9 тысяч рабочих мест для подростков

13 июля 2021, 07:54
Фото: сайт правительства Тюменской области
В 2021 года органами занятости населения с работодателями Тюменской области заключены договоры на создание 12, 9 тыс. временных рабочих мест для подростков на время каникул. Об этом, 13 июля, рассказали в региональном департаменте труда и занятости населения.

Служба занятости населения Тюменской области реализует программы по временному трудоустройству подростков уже более 20 лет.

Наибольшее количество рабочих мест создано организациями в области образования (44,2%), культуры, спорта, организации досуга и развлечений (25,74%), администрациями (14%) и в других областях.

Подростки работают по профессиям: помощник педагога-организатора, вожатый, культорганизатор, библиотекарь, инструктор по спорту, делопроизводитель, цветовод, художник-оформитель, упаковщик, администратор, садовод, рабочий зеленого хозяйства, курьер, фотограф, экскурсовод, рабочий по благоустройству населенных пунктов и другим.

При трудоустройстве ребятам дополнительно к заработной плате выплачивается материальная поддержка от службы занятости.

Несовершеннолетним гражданам, желающим найти работу в свободное от учебы времени, необходимо направить в центр занятости населения заявление в электронном виде через Интерактивный портал департамента труда и занятости населения Тюменской области.

При возникновении сложностей с оформлением и подачей заявления несовершеннолетние граждане могут лично обратиться в центр занятости населения по месту проживания, предварительно записавшись на прием к специалисту по телефону горячей линии. Напоминаем, что временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в 2021 году организуется с учетом ограничений, действующих для предупреждения распространения COVID-19.

Добавим, что трудоустройство подростков центрами занятости осуществляется в течение всего календарного года. В плане на 2021 год трудоустроить не менее 23 000 несовершеннолетних граждан.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
Подпишитесь
В Тюменской области не будут объявлять трудовую мобилизацию студентов
Сегодня, 11:23
В тюменских школах семьям выдали продуктовые наборы
Сегодня, 19:08
Сдержанный спрос снизил рост цен на товары в Тюменской области
Сегодня, 18:04
К концу недели в Тюмени ожидается потепление до - 8 градусов
Сегодня, 17:04
«Умные» светофоры появятся в Тюмени на улицах Широтной и Республики
Сегодня, 16:27
В Тюмени на озере Чемпионов появится резиденция Деда Мороза
Сегодня, 16:20