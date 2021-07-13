В Тюменской области в 2021 году создано свыше 12,9 тысяч рабочих мест для подростков

При возникновении сложностей с оформлением и подачей заявления несовершеннолетние граждане могут лично обратиться в центр занятости населения по месту проживания, предварительно записавшись на прием к специалисту по телефону горячей линии. Напоминаем, что временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в 2021 году организуется с учетом ограничений, действующих для предупреждения распространения COVID-19.