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Губернатор Тюменской области проконтролировал темпы реализации нацпроектов в регионе

13 июля 2021, 07:59
Фото: сайт правительства Тюменской области
Губернатор Тюменской области Александр Моор провел онлайн-совещании по вопросам реализации национальных проектов в регионе в 2021 году. Об этом, 13 июля, рассказали в пресс-службе главы региона.

Общий уровень контрактования для реализации национальных проектов в Тюменской области по итогам первого полугодия 2021 года достиг 76 % от годового плана. Об этом доложил директор регионального департамента экономики Максим Скворцов.

«Мероприятия в рамках нацпроектов «Безопасные и качественные дороги», «Демография», «Экология» и «Культура» законтрактованы на 100 %, в рамках нацпроекта «Образование» – на 84 %», – сообщил директор департамента экономики. Общая сумма заключенных контрактов для выполнения нацпроектов в регионе составляет 4,1 млрд рублей.

Финансирование национальных проектов из федерального и областного бюджетов проводится своевременно и в полном объеме. По мнению руководителей профильных департаментов, существенных рисков невыполнения плановых показателей нет. Александр Моор держит эти вопросы под постоянным личным контролем.

«Национальные проекты направлены на реальное повышение качества жизни наших земляков. Их успешная реализация – важнейшая задача всех органов государственной власти и местного самоуправления», – подчеркнул губернатор.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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