Губернатор Тюменской области проконтролировал темпы реализации нацпроектов в регионе

«Мероприятия в рамках нацпроектов «Безопасные и качественные дороги», «Демография», «Экология» и «Культура» законтрактованы на 100 %, в рамках нацпроекта «Образование» – на 84 %», – сообщил директор департамента экономики. Общая сумма заключенных контрактов для выполнения нацпроектов в регионе составляет 4,1 млрд рублей.