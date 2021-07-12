Правительство Тюменской области поддержит развитие животноводства на личных подворьях

Ожидается, что в Тюменской области будет реализовано несколько проектов. Один из них – это проект «Иннагро», инициированный «Иннопрактикой». В ходе проекта крупный агробизнес, малые и средние сельхозпроизводители региона смогут в реальных условиях проверить эффективность российских биопрепаратов для животноводства и растениеводства и отработать технологии их применения.