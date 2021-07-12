Правительство Тюменской области поддержит развитие животноводства на личных подворьях

Согласно проекту, площадь убойного цеха с помещением для ветеринарного контроля составит более 1,6 тыс. кв. метров, площадь цеха по переработке отходов убоя – 420 кв. метров. Новый комплекс сможет перерабатывать 7–8 голов крупного рогатого скота в смену, выпуская 1 тыс. 400 кг мяса и 350 кг субпродуктов. Из отходов производства планируется изготовление костной муки. Общий объем инвестиций в проект составит около 25 млн рублей. Половину этих средств предприниматель намерен получить в виде инвестиционного займа.
В результате реализации проекта планируется создать 15 новых рабочих мест, доложил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев. Предполагаемый срок завершения строительства – 2023 год.
«Услугами нового комплекса смогут пользоваться животноводы из Тобольского, Уватского и Вагайского районов. Успешная реализация данного инвестиционного проекта будет способствовать развитию мясного животноводства в личных подсобных хозяйствах», – отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.
Ранее правительство Тюменской области подписало соглашение с «Иннопрактикой». Стороны планируют совместно работать над созданием условий для формирования инновационной инфраструктуры региона и внедрения в АПК Тюменской области российских конкурентоспособных технологий.
Ожидается, что в Тюменской области будет реализовано несколько проектов. Один из них – это проект «Иннагро», инициированный «Иннопрактикой». В ходе проекта крупный агробизнес, малые и средние сельхозпроизводители региона смогут в реальных условиях проверить эффективность российских биопрепаратов для животноводства и растениеводства и отработать технологии их применения.