Людям с инвалидностью помогают трудоустроиться в Тюменской области

Например, в кадровом центре «Работа России» в Тобольске консультантом работает Валерий Гордеевич. Для него оборудовали отдельное рабочее место. По словам начальника центра Венеры Шкилёвой, с первых минут собеседования с Валерием стало понятно, что он не ждет снисхождений, к работе относится ответственно.