Людям с инвалидностью помогают трудоустроиться в Тюменской области

Поиск работы нередко является проблемой даже для здоровых людей, тюменцам с инвалидностью найти подходящую вакансию еще труднее. Но существует закон «О занятости населения», который обеспечивает инвалидов дополнительными гарантиями при трудоустройстве.
Например, в кадровом центре «Работа России» в Тобольске консультантом работает Валерий Гордеевич. Для него оборудовали отдельное рабочее место. По словам начальника центра Венеры Шкилёвой, с первых минут собеседования с Валерием стало понятно, что он не ждет снисхождений, к работе относится ответственно.
«Состоял на учете с июля 2020 года, по профессии бухгалтер. К сожалению, для инвалидов таких рабочих мест не создают. В центре занятости работа физически не сложная, интересная, коллектив относится ко мне хорошо», поделился сам Валерий Гордеевич.
За прошлый год в органы службы занятости обратились 3 009 инвалидов, желающих найти работу. Трудоустроены были 61,5% из них 84 человека направлены на профессиональное обучение, а 2 737 — на профессиональную ориентацию.