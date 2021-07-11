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Людям с инвалидностью помогают трудоустроиться в Тюменской области

11 июля 2021, 11:08
Фото: Департамент труда и занятости Тюменской области
Людям с инвалидностью помогают трудоустроиться в Тюменской области
В Тюменской области реализуется программа по трудоустройству для людей с инвалидностью. За прошедший год работу нашли 1 850 инвалидов, сообщили в департаменте труда и занятости населения Тюменской области.

Поиск работы нередко является проблемой даже для здоровых людей, тюменцам с инвалидностью найти подходящую вакансию еще труднее. Но существует закон «О занятости населения», который обеспечивает инвалидов дополнительными гарантиями при трудоустройстве.

Например, в кадровом центре «Работа России» в Тобольске консультантом работает Валерий Гордеевич. Для него оборудовали отдельное рабочее место. По словам начальника центра Венеры Шкилёвой, с первых минут собеседования с Валерием стало понятно, что он не ждет снисхождений, к работе относится ответственно.

«Состоял на учете с июля 2020 года, по профессии бухгалтер. К сожалению, для инвалидов таких рабочих мест не создают. В центре занятости работа физически не сложная, интересная, коллектив относится ко мне хорошо», поделился сам Валерий Гордеевич.

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За прошлый год в органы службы занятости обратились 3 009 инвалидов, желающих найти работу. Трудоустроены были 61,5% из них 84 человека направлены на профессиональное обучение, а 2 737 — на профессиональную ориентацию.

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