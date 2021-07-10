Минздрав РФ высоко оценил развитие тобольской хирургии

В ближайшие планы тобольских хирургов входит и продвижение пункционного вмешательства на жидкостных образованиях брюшной полости, таких как абсцессы печени, поджелудочной железы или воспаление желчного пузыря. Этот малотравматичный метод оперативного лечения позволит без разрезов более эффективно и безопасно существенно расширить спектр оказания медицинской помощи тоболякам и жителям района.