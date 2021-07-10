Минздрав РФ высоко оценил развитие тобольской хирургии

Руководство больницы ознакомило москвичей с организацией работы и оснащением диагностического и реанимационного отделений, объёмом исследований кабинетов МРТ и КТ, техническим оснащением операционного блока, количеством и квалификацией специалистов, а также перспективами развития хирургической службы.
Специалисты обсудили организацию и внедрение дополнительных видов медицинской помощи, таких как малоинвазвные эндоскопические вмешательства на желчных путях; когда через пищевод, желудок и кишечник выполняется видеоэндоскопический доступ к желчному протоку, что позволяет лечить большое количество хирургических заболеваний, осложнённых желтухой.
В ближайшие планы тобольских хирургов входит и продвижение пункционного вмешательства на жидкостных образованиях брюшной полости, таких как абсцессы печени, поджелудочной железы или воспаление желчного пузыря. Этот малотравматичный метод оперативного лечения позволит без разрезов более эффективно и безопасно существенно расширить спектр оказания медицинской помощи тоболякам и жителям района.
На фоне укомплектованной технической базы эндоскопическим и ультразвуковым оборудованием, сшивающими внутренние органы аппаратами и наличия расходных материалов, врачи-хирурги проходят обучение по дополнительным направлениям оказания медицинской помощи. Уже сейчас не менее половины объёма экстренных хирургических вмешательств проводятся без разрезов — малоинвазивными эндоскопическими методами.