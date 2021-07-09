За гранты главы Тюменской области поборются 35 проектов в сфере культуры и искусства

Заявки на конкурс принимались в электронном виде по шести грантовым направлениям на платформе тюмень.гранты.рф в период с 5 июня до 4 июля 2021 года. До окончания срока приема заявок в системе в работе находилось 277 заявок в режиме «подготовка», 102 заявки так и остались незавершенными.
Самыми популярными грантовыми направлениями среди участников текущего конкурса стали: охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни — зарегистрировано 40 заявок, социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан — 36 проектов, поддержка проектов в области культуры и искусства — 35 заявок.
На другие направления количество зарегистрированных заявок выглядит так: поддержка проектов в области науки, образования, просвещения — 31 проект; развитие институтов гражданского общества — 14 заявок; укрепление межнационального и межрелигиозного согласия — 3 проекта.
С более подробной информацией о проектах можно познакомиться на сайте конкурса — тюмень.гранты.рф в разделе «Проекты». Итоги конкурса будут объявлены не позднее 13 августа 2021 года. Реализация инициатив, получивших поддержку, может начаться уже с 1 октября 2021 года.
По результатам этого конкурса между некоммерческими организациями будет распределено более 35 млн рублей, в том числе более 17 млн рублей за счет софинансирования из средств Фонда-оператора президентских грантов.