За гранты главы Тюменской области поборются 35 проектов в сфере культуры и искусства

Заявки на конкурс принимались в электронном виде по шести грантовым направлениям на платформе тюмень.гранты.рф в период с 5 июня до 4 июля 2021 года. До окончания срока приема заявок в системе в работе находилось 277 заявок в режиме «подготовка», 102 заявки так и остались незавершенными.