Медгород четвёртый год подряд проводит онко экспресс-осмотры на предприятиях Тюмени

Акция «Убедись, что ты здоров!» реализуется в рамках национального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», а вообще она берет свое начало еще в 2018 году. Основная цель данного проекта — содействие раннему выявлению онкологических заболеваний среди населения региона, информирование жителей Тюменской области о возможностях системы раннего выявления онкологических заболеваний.