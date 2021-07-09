Медгород четвёртый год подряд проводит онко экспресс-осмотры на предприятиях Тюмени

Акция «Убедись, что ты здоров!» реализуется в рамках национального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», а вообще она берет свое начало еще в 2018 году. Основная цель данного проекта — содействие раннему выявлению онкологических заболеваний среди населения региона, информирование жителей Тюменской области о возможностях системы раннего выявления онкологических заболеваний.
Система и подход к мероприятию за три года почти не изменились — без отрыва от работы сотрудникам компании предлагается пойти осмотр врача маммолога, дерматолога, ультразвуковое исследование щитовидной железы.
В рамках мероприятия сотрудники отдела профилактики проводят с сотрудниками того или иного предприятия лекции, беседы, презентации о возможностях и мерах профилактики, проявлениях, способах диагностики и лечения злокачественных новообразований.
За первое полугодие 2021 года онкологи провели 24 выезда и 2 700 осмотров. При этом у более чем 60 пациентов были заподозрены новообразования. Каждый пациент получил четкий алгоритм действий по прохождению дальнейшей диагностики.
Тюменская область стала одним из немногих регионов Российской Федерации, создавших полномасштабную систему скрининговых исследований онкологических заболеваний. Регион является лидером в стране по количеству и объёму внедрённых скрининговых исследований для населения.
В феврале 2021 года в рамках очередного этапа реновации высокотехнологичного оборудования по нацпроекту «Здравоохранение» в тюменский МКМЦ «Медицинский город» поступил новый линейный ускоритель. Лечение на аппарате прошли уже свыше 300 пациентов. Благодаря его появлению врачам-радиотерапевтам Медгорода удалось увеличить доступность этого вида лечения, оптимизировать график проведения лучевой терапии.