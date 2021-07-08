164 проекта зарегистрировано на первый конкурс грантов главы Тюменской области

Это первый региональный конкурс для некоммерческих неправительственных организаций, который проводится по технологии и с софинансированием фонда-оператора президентских грантов.
Заявки на конкурс принимались в электронном виде по 6 грантовым направлениям на платформе в период с 5 июня до 23:30 часов 4 июля 2021 года.
До окончания срока приема заявок в системе в работе находилось 277 заявок в режиме «подготовка», 102 заявки так и остались в таком режиме.
Самыми популярными грантовыми направлениями среди участников текущего конкурса стали: охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни – зарегистрировано 40 заявок, социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан — 36 проектов, поддержка проектов в области культуры и искусства — 35 заявок.
На другие направления количество зарегистрированных заявок выглядит так: поддержка проектов в области науки, образования, просвещения — зарегистрирован 31 проект; развитие институтов гражданского общества — 14 заявок; укрепление межнационального и межрелигиозного согласия — 3 проекта.
Итоги конкурса будут объявлены не позднее 13 августа 2021 года. Реализация инициатив, получивших поддержку, может начаться уже с 1 октября 2021 года.
По результатам этого конкурса между некоммерческими организациями будет распределено более 35 млн рублей, в том числе более 17 млн рублей за счет софинансирования из средств фонда-оператора президентских грантов.
Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Тюменской области по проведению конкурса является департамент социального развития Тюменской области. Подробную информацию по конкурсу можно получить по телефону (3452) 50-26-56.