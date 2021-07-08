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164 проекта зарегистрировано на первый конкурс грантов главы Тюменской области

8 июля 2021, 07:32
Фото: сайт правительства Тюменской области
4 июля 2021 года завершился прием заявок на первый конкурс грантов губернатора Тюменской области. Победители будут определены из 164 зарегистрированных проектов, сообщает пресс-служба главы региона.

Это первый региональный конкурс для некоммерческих неправительственных организаций, который проводится по технологии и с софинансированием фонда-оператора президентских грантов.

Заявки на конкурс принимались в электронном виде по 6 грантовым направлениям на платформе в период с 5 июня до 23:30 часов 4 июля 2021 года.

До окончания срока приема заявок в системе в работе находилось 277 заявок в режиме «подготовка», 102 заявки так и остались в таком режиме.

Самыми популярными грантовыми направлениями среди участников текущего конкурса стали: охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни – зарегистрировано 40 заявок, социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан — 36 проектов, поддержка проектов в области культуры и искусства — 35 заявок.

На другие направления количество зарегистрированных заявок выглядит так: поддержка проектов в области науки, образования, просвещения — зарегистрирован 31 проект; развитие институтов гражданского общества — 14 заявок; укрепление межнационального и межрелигиозного согласия — 3 проекта.

С более подробной информацией о проектах можно познакомиться на сайте конкурса в разделе «Проекты».

Итоги конкурса будут объявлены не позднее 13 августа 2021 года. Реализация инициатив, получивших поддержку, может начаться уже с 1 октября 2021 года.

По результатам этого конкурса между некоммерческими организациями будет распределено более 35 млн рублей, в том числе более 17 млн рублей за счет софинансирования из средств фонда-оператора президентских грантов.

Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Тюменской области по проведению конкурса является департамент социального развития Тюменской области. Подробную информацию по конкурсу можно получить по телефону (3452) 50-26-56.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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