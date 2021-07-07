Замглавы Минстроя РФ Максим Егоров высоко оценил городскую среду Тюмени

В 2021 году в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в области планируется завершить 30 объектов благоустройства, в том числе привести в надлежащее состояние 24 двора многоквартирных дома и создать пять общественных пространств в Тюмени, а также реализовать проект по благоустройству центрального парка в г. Заводоуковске, ставший победителем по итогам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Работы на всех объектах идут по графику и должны быть завершены в ноябре.