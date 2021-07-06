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В Тюменской области ремонтно-дорожные работы по нацпроекту выполнены на 69%

6 июля 2021, 12:29
Фото: сайт правительства Тюменской области
В Тюменской области в рамках реализации нацроекта «Безопасные качественные дороги» выполнено 69% работ по ремонту региональных дорог. Об этом, 6 июля, сообщили в пресс-службе Главного управления строительства региона.

На сегодняшний день приняты в эксплуатацию работы на дорогах Нижняя Тавда — Картымский (участок в Нижнетавдинском районе), Ялуторовск — Ярково (участок в Ярковском районе) и Тюмень — Нижняя Тавда (участок в Тюменском районе).

На этих дорогах были проведены работы по восстановлению участков с пучинистыми и слабыми грунтами, устройство выравнивающего слоя, замена покрытия, устройство откосов и укрепление обочин, устройство съездов, обустройство дороги, устройство заезженных карманов, посадочных площадок, а также замена автопавильонов и барьерного ограждения.

Все объекты приняты заказчиком совместно с подрядной организацией, выполняющей работы.

На данный момент основные работы ведутся на объектах дорог Богандинский — Червишево — Чаплык (работы продолжаются в Тюменском районе), на подъезде к д. Муллаши, на обходе г. Тюмени, Тюмень — Боровский — Богандинский и подъезде к с. Караульнояр (в Ярковском районе).

Всего в 2021 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Тюменской области запланирован ремонт 123 объектов общей протяженностью 149,1 км. По итогам 2021 года нормативное состояние сети Тюменской агломерации планируется увеличить до 82,0%, а региональной сети до 62,59%.

Ранее были завершены ремонтные работы на участках дорог «Ялуторовск-Ярково» и «Нижняя Тавда-Картымский» на 100%. Рабочие полностью обновили дорожное покрытие, укрепили обочины и установили средства организации дорожного движения. Эти отремонтированные участки стали первыми сданными объектами дорожного сезона 2021 года. Рремонт дорог прошел в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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