В Тюменской области ремонтно-дорожные работы по нацпроекту выполнены на 69%

На данный момент основные работы ведутся на объектах дорог Богандинский — Червишево — Чаплык (работы продолжаются в Тюменском районе), на подъезде к д. Муллаши, на обходе г. Тюмени, Тюмень — Боровский — Богандинский и подъезде к с. Караульнояр (в Ярковском районе).