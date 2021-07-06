В Тюменской области продолжается летняя профилактическая кампания

Областной центр профилактики и реабилитации разработал и презентует в учреждениях города новую форму профилактического мероприятия на свежем воздухе — кроссфит «Лови профилактику». Он включает систему общей физической подготовки, основанную на чередующихся базовых движениях из различных видов спорта, выполняемых с высокой интенсивностью.
В июне такие мероприятия прошли в школах № 2, 40, 42, 48, 65, 92 и гимназии № 1 Тюмени. На свежем воздухе, в непринужденной обстановке ребята приняли участие в кроссфите «Лови профилактику». Школьники посоревновались в ловкости, выносливости и знаниях, а также нашли ответы на вопросы: что нужно делать, чтобы организм работал как часы, как защитить себя от потенциальных опасностей, связанных с табакокурением, употреблением алкоголя и наркотиков.
Профилактические мероприятия продолжаются. Специалисты готовятся провести кроссфит «Лови профилактику» в июле и августе с воспитанниками пришкольных лагерей Тюмени и наполнить их досуг жизненно важными знаниями.
В реализации проекта активно участвуют муниципальные образования области. Так, например, в Юргинском районе для воспитанников оздоровительного лагеря организована регата по реке «Здоровячке», по итогам которой участниками был создан арт-объект «Я люблю жизнь!». В Ишиме для ребят проводится путешествие по станциям «Один за всех — и все за одного». Викуловский, Казанский и Нижнетавдинский районы практикуют спортивно-эстафетную форму работы.
Специалисты активно включают элемент профилактики в досуговую деятельность, чтобы совместными усилиями сделать летние каникулы не только самым весёлым, но и безопасным периодом.