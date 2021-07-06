В Тюменской области продолжается летняя профилактическая кампания

В июне такие мероприятия прошли в школах № 2, 40, 42, 48, 65, 92 и гимназии № 1 Тюмени. На свежем воздухе, в непринужденной обстановке ребята приняли участие в кроссфите «Лови профилактику». Школьники посоревновались в ловкости, выносливости и знаниях, а также нашли ответы на вопросы: что нужно делать, чтобы организм работал как часы, как защитить себя от потенциальных опасностей, связанных с табакокурением, употреблением алкоголя и наркотиков.