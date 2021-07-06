В Тюменском районе открылся новый центр культурного развития

В здании разместили кабинеты для занятия керамическим и гончарным мастерством, современный хореографический зал, кабинеты вокально-инструментального ансамбля и вокально-хоровой студии. Отдельные помещения получили студии театрального искусства и декоративно-прикладного творчества.
Сердцем нового здания стал концертный зал на 500 посадочных мест. Новое звуковое и световое оборудование позволит показывать на сцене не только выступления собственных творческих студий, но и гастролирующих коллективов. Первым гостям центра уже представили световое шоу, позволяющее оценить технические возможности площадки.
На возведение здания у строителей ушло полтора года, специалисты активно использовали опыт строительства других домов культуры, благодаря чему удалось усовершенствовать инженерные решения, связанные с пандусами для инвалидов, сценическим оборудованием, водоотведением и вентиляцией. Изменения коснулись и прилегающей территории: вокруг центра оборудованы парковочные места, появились скамейки, заасфальтированы дорожки и небольшая площадь перед входом в здание, высажены цветы.
По словам директора центра культуры и досуга «Родник» Ирины Морарь, в новом здании в дополнение к привычным клубным формированиям — народному и эстрадному вокалу, хореографии, декоративно-прикладному и театральному творчеству — будут проводить занятия по вокально-инструментальному искусству, ковроткачеству, гончарному ремеслу, изобразительному искусству. Сейчас в социальных сетях «Родника» жители Тюменского района могут оставить пожелания о том, какие еще творческие направления хотят увидеть в новом центре культурного развития.