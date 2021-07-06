В Тюменском районе открылся новый центр культурного развития

По словам директора центра культуры и досуга «Родник» Ирины Морарь, в новом здании в дополнение к привычным клубным формированиям — народному и эстрадному вокалу, хореографии, декоративно-прикладному и театральному творчеству — будут проводить занятия по вокально-инструментальному искусству, ковроткачеству, гончарному ремеслу, изобразительному искусству. Сейчас в социальных сетях «Родника» жители Тюменского района могут оставить пожелания о том, какие еще творческие направления хотят увидеть в новом центре культурного развития.