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В Тюмени прошла акция «Молодежь против наркотиков»

6 июля 2021, 06:18
Фото: сайт правительства Тюменской области
В экопарке «Затюменский» прошла акция «Молодежь против наркотиков», организованная областным центром профилактики и реабилитации. Мероприятие проведено в рамках проекта «Тюменская область — территория здорового образа жизни», сообщает региональный департамент социального развития.

Мероприятие прошло в Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Организаторами были подготовлены интересные тематические площадки, в которых каждый желающий мог поучаствовать и выиграть приз. Участниками площадок стали более 130 человек — гостей экопарка «Затюменский».

В проведении площадки «Не сбиться с пути» приняли участие сотрудники отдела профилактики УНК УМВД России по Тюменской области. Площадка была организована по принципу известной игры «Домино», только вместо точек на костях отображались различные тематические картинки, раскрывающие юридическую ответственность за участие в незаконном обороте наркотиков.

Для гостей и участников помладше была проведена игровая площадка, призывающая к ведению здорового образа жизни. Подвижные игры с профилактическим уклоном показали, как важно не иметь вредных привычек, правильно питаться и заниматься спортом. Одной из таких игр стала всеми полюбившаяся «Jenga».

На третьей профилактической площадке участники становились спортсменами и проходили круговую тренировку кроссфит «Лови профилактику». На тренировке каждый смог поиграть в «Крестики-нолики», походить «гуськом» и выполнить необычные упражнения с утяжелителями. Тренировка кроссфит не просто о спорте: она о том, как важно человеку следить за здоровьем, чтобы организм справлялся со всеми трудностями.

По данным департамента здравоохранения региона, В Тюменской области на 42,4% за три года снизился показатель наркомании. Для того, чтобы снизить смертность и число отравлений, в области разработали масштабную профилактическую программу, межведомственная «дорожная карта» уже реализуется. Проводят информационные мероприятия, цель которых — предупреждение наркомании среди молодежи, профилактика смертности от передозировок.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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