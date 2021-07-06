В Тюмени прошла акция «Молодежь против наркотиков»

На третьей профилактической площадке участники становились спортсменами и проходили круговую тренировку кроссфит «Лови профилактику». На тренировке каждый смог поиграть в «Крестики-нолики», походить «гуськом» и выполнить необычные упражнения с утяжелителями. Тренировка кроссфит не просто о спорте: она о том, как важно человеку следить за здоровьем, чтобы организм справлялся со всеми трудностями.