В 2021 году к интернету подключат свыше 1000 соцзначимых объектов Тюменской области

Начиная с 2019 года в Тюменской области в рамках национальной программы «Цифровая экономика» реализуется федеральный проект «Информационная инфраструктура». Благодаря проекту создается инфраструктура для подключения к сети Интернет социально значимых объектов на территории Тюменской области.
Социально значимый объект — это организация, деятельность которой связана с важным для населения направлением, часть таких объектов находится на отдаленных от городской инфраструктуры территориях. Среди них фельдшерско-акушерские пункты, школы, администрации сельских поселений, пожарные пункты и пункты полиции, учреждения культуры. Такие объекты подключаются к сети Интернет путем доступа к узлу связи, которые предварительно оборудуются в населенных пунктах.
Станислав Логинов, заместитель директора департамента информатизации Тюменской области, отмечает: «В рамках данного проекта строятся узлы связи — точки подключения социально значимого объекта. В дальнейшем они могут быть использованы местными операторами для подключения жителей и юридических лиц к этому узлу связи. На текущий момент есть порядка 10 районов, в которых активно принимаются заявки на подключение. Для некоторых социально значимых организаций появление узлов связи стало первой возможностью выхода в интернет при помощи волоконно-оптической связи. До этого использовались мобильные технологии 2G и 3G».
В использовании волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), или, проще говоря, проводного интернета и есть принципиальное отличие данного проекта от существовавших ранее.
По итогам за 2019 год было подключено 246 объектов, в прошлом году ещё 439. До конца этого года предстоит провести интернет еще в 430 организаций важного социального назначения. Всего интернет будет проведен более чем в 1000 организаций. Если в 2019–2020 гг. подключались объекты, максимально приближенные к городским территориям, то в этом году есть особо сложные территории, до которых можно добраться только на вертолете или по зимнику. В этом случае план поездок и перевозка необходимого оборудования и специалистов будет проходить в соответствии с природными условиями.
«Приемочные испытания по подключению объектов в этом году начались уже в мае, было принято 36 объектов. В плане на готовность еще 136 объектов, по ним сейчас формируется программа объездов», — комментирует Станислав Логинов.