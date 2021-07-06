В 2021 году к интернету подключат свыше 1000 соцзначимых объектов Тюменской области

По итогам за 2019 год было подключено 246 объектов, в прошлом году ещё 439. До конца этого года предстоит провести интернет еще в 430 организаций важного социального назначения. Всего интернет будет проведен более чем в 1000 организаций. Если в 2019–2020 гг. подключались объекты, максимально приближенные к городским территориям, то в этом году есть особо сложные территории, до которых можно добраться только на вертолете или по зимнику. В этом случае план поездок и перевозка необходимого оборудования и специалистов будет проходить в соответствии с природными условиями.