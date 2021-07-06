Цифровое развитие Тюменской области по нацпроектам обсудили эксперты

Эксперты обсудили текущее цифровое развитие Тюменской области по направлениям «Кадры для цифровой экономики», «Информационная безопасность», «Цифровое государственное управление» и «Цифровые технологии» с участием представителей органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, подведомственных учреждений, коммерческих, научных и образовательных организаций.
В направлении «Цифровое государственное управление» наиболее значимый и масштабный проект — это перевод массовых социально значимых услуг в электронный вид. На сегодняшний день перечень таких услуг и должностных лиц, ответственных за обеспечение их перевода в электронный вид, определен распоряжением Правительства Тюменской области от 17.06.2021 № 529-рп. Ведется подключение органов власти к федеральной облачной цифровой платформе для обеспечения оказания услуг на ЕПГУ. Реализация этого проекта в совокупности с уже действующими проектами по автоматизации приоритетных видов регионального государственного контроля в целях риск-ориентированного подхода, а также внедрением единой импортозамещенной системы электронного документооборота обеспечит достижение показателей цифровой зрелости сферы «Государственное управление» в Тюменской области в полном объеме.
Состоялось обсуждение актуальных вопросов и задач в сфере информационной безопасности, среди которых исполнение плана мероприятий по обеспечению безопасности информации, обрабатываемой в государственных информационных системах Тюменской области. В текущем году силами Центра информационных технологий Тюменской области — администратора информационной безопасности проведено 8 проверок в исполнительных органах государственной власти, выполнена оценка эффективности принимаемых мер в отношении 3 информационных систем. С целью информационно-методического сопровождения деятельности органов власти внедрен специализированный сервис, помогающий обеспечить выполнение требований законодательства РФ по защите персональных данных и государственных информационных систем.
Повышение эффективности социально значимых сфер за счет применения сквозных цифровых технологий — одна из задач регионального проекта «Цифровые технологии». Так, в 2021 году выполнено внедрение информационной системы «Виртуальный консультант 72» в медицинские организации в части функциональности «Запись на прием к врачу». Новые возможности системы были отработаны на ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 5», после чего распространены на остальные медицинские организации. Доля записей на прием к врачу, выполненных с применением системы, от всего количества обратившихся выросла с 2% в феврале до 13% в июне.
По направлению «Кадры для цифровой экономики» рассмотрен ход реализации плана мероприятий по наращиванию кадрового потенциала цифровой отрасли и популяризации ИТ-специальностей в Тюменской области, который сейчас находится в активной фазе в связи с началом приемной кампании в вузах.
Также с участием экспертного сообщества обсудили вопросы стратегии цифровой трансформации Тюменской области, а именно синхронизацию текущих задач по разработке стратегии с деятельностью рабочих групп, согласование приоритетов и проектов для включения в региональный документ.