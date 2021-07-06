Цифровое развитие Тюменской области по нацпроектам обсудили эксперты

В направлении «Цифровое государственное управление» наиболее значимый и масштабный проект — это перевод массовых социально значимых услуг в электронный вид. На сегодняшний день перечень таких услуг и должностных лиц, ответственных за обеспечение их перевода в электронный вид, определен распоряжением Правительства Тюменской области от 17.06.2021 № 529-рп. Ведется подключение органов власти к федеральной облачной цифровой платформе для обеспечения оказания услуг на ЕПГУ. Реализация этого проекта в совокупности с уже действующими проектами по автоматизации приоритетных видов регионального государственного контроля в целях риск-ориентированного подхода, а также внедрением единой импортозамещенной системы электронного документооборота обеспечит достижение показателей цифровой зрелости сферы «Государственное управление» в Тюменской области в полном объеме.