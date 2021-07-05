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Тюменцы могут принять участие международном инклюзивном слете соцпредпринимателей

5 июля 2021, 14:06
Фото: Нижегородской региональной общественной организации инвалидов «Ковчег»
Тюменцев приглашают принять участие в международном инклюзивном слете социальных предпринимателей «Территория ритма», который пройдет в Нижнем Новгороде в начале сентября. О предстоящем мероприятии рассказали в департаменте социального развития Тюменской области.

Нижегородская региональная общественная организация инвалидов «Ковчег» информирует о том, что со 2 по 5 сентября 2021 года в Нижегородской области пройдет международный инклюзивный слет социальных предпринимателей «Территория ритма». За четыре дня участники пройдут путь от авторской идеи до создания полноценного социально-предпринимательского проекта.

Организаторы сообщают, что на форуме пройдут мастер-классы, выступления бизнес-тренеров и предпринимателей. Также будут действовать образовательные «Кампусы ритма». В них участники получат практические знания и опыт в области современного лидерства, инклюзивного командообразования, проектного и социально-предпринимательского мышления, работы с digital-технологиями, коммуникаций, менеджмента и маркетинга.

Главным организатором слета выступает Нижегородская региональная общественная организация инвалидов «Ковчег». Мероприятие пройдет при поддержке правительства РФ, губернатора и правительства Нижегородской области, министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области, центра инноваций социальной сферы Нижегородской области, корпоративного университета правительства Нижегородской области.

Организаторы приглашают жителей региона от 18 лет и старше. Для людей с ограниченными возможностями здоровья на площадке слета будут действовать специально обученные волонтеры и организована доступная среда, площадка на базе отдыха «Изумрудное» в Нижегородской области. Проживание, питание и участие в форуме бесплатное: делегации самостоятельно добираются до Нижнего Новгорода и обратно.

Заполнить и подать заявки на участие в слете лидеры проектов смогут до 15 июля 2021 года, участники команды лидера – до 30 июля 2021 года на официальном сайте проекта.

Отбор претендентов будет проходить на конкурсной основе. Главные критерии – целеустремленность, активность, смелость, желание стать настоящим ритм-лидером своего региона и страны.

Контакты координаторов проекта:

Руководитель проекта – Роман Пономаренко

Тел.: +7 (904) 057-28-67, Email: [email protected]

Работа со СМИ – Виктория Молчанова

Тел.: +7 (920) 062-25-00, Email: [email protected]

Группа ВКонтакте: https://vk.com/territoria_ritma

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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