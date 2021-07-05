Тюменцы могут принять участие международном инклюзивном слете соцпредпринимателей

Организаторы приглашают жителей региона от 18 лет и старше. Для людей с ограниченными возможностями здоровья на площадке слета будут действовать специально обученные волонтеры и организована доступная среда, площадка на базе отдыха «Изумрудное» в Нижегородской области. Проживание, питание и участие в форуме бесплатное: делегации самостоятельно добираются до Нижнего Новгорода и обратно.