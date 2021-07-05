Минстрой РФ и правительство Тюменской области провели встречу с жителями Демьянки

Жители Демьянки приняли участие в работе совещания онлайн.
О результатах проверки по обращению демьянцев доложила главный государственный жилищный инспектор Тюменской области Лариса Боровицкая. Основной причиной конфликтной ситуации, по ее словам, стал несвоевременный ввод в эксплуатацию индивидуальных и общедомовых приборов учета. В результате плата за воду начислялась не по показаниям счетчиков, а по нормативам с повышающим коэффициентом. Кроме того, людям выставили счета за тот период, на протяжении которого они еще не были собственниками квартир.
Госжилинспекция уже привлекла управляющую организацию к административной ответственности в виде штрафа в размере 125 тысяч рублей. Работа по корректировке жилищно-коммунальных платежей продолжается — перерасчет делается уже в третий раз. Максим Егоров поручил разъяснить порядок перерасчета индивидуально каждому собственнику жилья. Для этого будет организована встреча жильцов с руководством компании СУЭНКО, региональной Госжилинспекции и районной администрации.
Кроме того, органы соцзащиты должны проконсультировать людей по вопросам субсидий на оплату услуг ЖКХ. Их получение возможно, если плата за ЖКХ превышает 22% общего дохода семьи.
«Подобные ситуации не должны повторяться. Нужно выяснить, где произошел сбой. Это задача управляющих организаций и органов местного самоуправления. Потребленные услуги ЖКХ должны оплачиваться, но необходимо, чтобы люди понимали, за что они платят, как именно формируется платежный документ. Надо быть более открытыми по отношению к гражданам и проводить комплексную информационную работу», — подчеркнул заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров.
Вячеслав Вахрин ответил на один из основных вопросов, волнующих жителей Демьянки: почему, переехав в новый дом, они вынуждены платить за жилищно-коммунальные услуги больше, чем в старом? В данном случае тариф зависит от даты ввода дома в эксплуатацию, объяснил заместитель губернатора.
«Это системный вопрос, общая проблема для региона и всей страны. Для ее решения нужны изменения в федеральном законодательстве. Мы не раз поднимали этот вопрос, будем продолжать добиваться этих изменений. Ситуацию берем на полный контроль», — обратился к жителям поселка заместитель губернатора.
Следующая онлайн-встреча Вячеслава Вахрина и Максима Егорова с жителями Демьянки состоится через неделю.