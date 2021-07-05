Минстрой РФ и правительство Тюменской области провели встречу с жителями Демьянки

О результатах проверки по обращению демьянцев доложила главный государственный жилищный инспектор Тюменской области Лариса Боровицкая. Основной причиной конфликтной ситуации, по ее словам, стал несвоевременный ввод в эксплуатацию индивидуальных и общедомовых приборов учета. В результате плата за воду начислялась не по показаниям счетчиков, а по нормативам с повышающим коэффициентом. Кроме того, людям выставили счета за тот период, на протяжении которого они еще не были собственниками квартир.