Тюменское предприятие запустило производство уникальной обуви из камуса оленя

«Мы возрождаем легендарное производство обувной фабрики «Восход». Этот путь выбран мною не зря, так как было время, когда я сам трудился на этом предприятии. Поэтому мы стараемся сохранить то лучшее, что было на производстве, адаптировать под современные условия и внедрить новые бизнес-инструменты, — поделился директор ООО «Сибирская обувь» Юрий Федотов. — На нашем предприятии работают опытные швеи и закройщики фабрики. Уже в конце июля нашу продукцию станет возможно заказать на маркетплейсах WB, Ozone, Yandex маркет. Чуть позже на Aliexpress и Ebay. Сейчас нашу продукцию заказывают в США, Германии, Австрии. За 2020 год реализовано порядка 830 единиц пар, и наши мощности позволяют увеличивать объемы производства. К сожалению, есть трудности с возможным объемом поставляемого сырья, так как мы дорожим нашей репутацией и качеством продукции, соответственно, и предъявляем высокие требования к сырью. Наша продукция может не только беречь здоровье своего владельца в морозы, но и стать достойным подарком или уникальным сувениром».