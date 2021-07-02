Тюменское предприятие запустило производство уникальной обуви из камуса оленя

В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» региональный центр инжиниринга предоставляет комплексные услуги для предприятий Тюменской области, направленные на повышение технологической готовности, конкурентоспособности, производительности труда.
Предприятие ООО «Сибирская обувь», организованное молодыми тюменскими предпринимателями на базе бывшей обувной фабрики «Восход», при поддержке регионального центра инжиниринга регистрирует собственный товарный знак.
На предприятии, где производят зимнюю меховую обувь из кожи и меха нерпы, стали отшивать кисы из камуса оленя. Уникальность такой обуви заключается в структуре ворса. Трубчатая структура ворса создает эффект термоса и сохраняет тепло даже в -50, а при правильном использовании обувь может прослужить 10-15 лет. Самой крайней точкой закупа сырья является с. Сеяха, которое расположено в 3-х км от Обской губы Карского моря. Фабричная выделка шкуры дополняется специальной пропиткой от моли, нитки пропитываются воском для профилактики изнашивания. Обувь шьют полностью вручную и могут изготавливать по индивидуальным меркам.
Руководитель регионального центра инжиниринга Лилия Загваздина рассказала: «Регистрация товарного знака позволит индивидуализировать товар и услуги предпринимателя, станет нематериальным активом и, безусловно, увеличит стоимость компании. Данная услуга предоставляется на условии софинансирования, при котором 75% стоимости услуги оплачивается за счет средств регионального центра инжиниринга в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Также Лилия Загваздина подчеркнула, что товарный знак может стать дополнительным источником дохода для предприятия в случае заключения соответствующего лицензионного договора на его использование.
«Мы возрождаем легендарное производство обувной фабрики «Восход». Этот путь выбран мною не зря, так как было время, когда я сам трудился на этом предприятии. Поэтому мы стараемся сохранить то лучшее, что было на производстве, адаптировать под современные условия и внедрить новые бизнес-инструменты, — поделился директор ООО «Сибирская обувь» Юрий Федотов. — На нашем предприятии работают опытные швеи и закройщики фабрики. Уже в конце июля нашу продукцию станет возможно заказать на маркетплейсах WB, Ozone, Yandex маркет. Чуть позже на Aliexpress и Ebay. Сейчас нашу продукцию заказывают в США, Германии, Австрии. За 2020 год реализовано порядка 830 единиц пар, и наши мощности позволяют увеличивать объемы производства. К сожалению, есть трудности с возможным объемом поставляемого сырья, так как мы дорожим нашей репутацией и качеством продукции, соответственно, и предъявляем высокие требования к сырью. Наша продукция может не только беречь здоровье своего владельца в морозы, но и стать достойным подарком или уникальным сувениром».
Предприниматель отметил, что сегодня бизнес является по большей части сезонным, и поэтому активно прорабатывает возможность производства летней и демисезонной обуви. «Обязательно планируем и в дальнейшем пользоваться поддержкой профильных центров центра «Мой бизнес», — подчеркнул Юрий Федотов.
Получить поддержку регионального центра инжиниринга могут товаропроизводители и лесозаготовители Тюменской области. Центр оказывает финансовую поддержку в вопросах цифровизации производства, разработки программ модернизации, технического и финансового аудита, маркетинговых услуг, сертификации продукции, патентования, сокращения и оптимизации затрат на производстве и другие услуги.