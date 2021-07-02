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Posted 2 июля 2021, 10:56

Published 2 июля 2021, 10:56

Modified 30 ноября, 17:29

Updated 30 ноября, 17:29

Тюменка на люксовом авто выбросила мусорный пакет возле пустых баков на землю

2 июля 2021, 10:56
В Тюмени женщина на автомобиле бизнес-класса подъехала к контейнерной площадке, где работали сотрудники сферы обращения с отходами, и вышвырнула мусорный пакет рядом с пустыми баками на землю со словами: «Подберёте», рассказали в «Тюменском экологическом объединении».

Региональный оператор обращается к тюменцам и призывает к взаимоуважению, чтобы не омрачать настроение себе и землякам.

«Работники системы обращения с отходами, как и всех коммунальных служб, трудятся ради комфорта горожан. Они ответственно подходят к своей работе. Ведь мусор не исчезает сам по себе. Для этого каждый день, несмотря на холод и жару, дождь и снег, праздники и даже пандемию сотни экипажей выходят на линии. За свою непростую работу эти люди заслуживают уважения», — подчеркнула Светлана Петренко, первый заместитель руководителя «ТЭО».

Необоснованные претензии, оскорбления и даже нападения сотрудники спецтехники в регионе терпели и раньше, но, к счастью, можно отметить, что это скорее исключения, чем правило.

В компании добавили, что в большинстве случаев горожане негативно воспринимают работу мусоровозов во дворах многоквартирных домов: и это несмотря на то, что обслуживание площадки занимает от двух до пяти минут, а экипажи стараются не мешать проезду автомобилей местных жителей.

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#Общество#Тюмень#Новости#ООО "ТЭО"#Экология
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