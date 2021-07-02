Тюменка на люксовом авто выбросила мусорный пакет возле пустых баков на землю

Posted 2 июля 2021, 10:56
Published 2 июля 2021, 10:56
Modified 30 ноября, 17:29
Updated 30 ноября, 17:29
Региональный оператор обращается к тюменцам и призывает к взаимоуважению, чтобы не омрачать настроение себе и землякам.
«Работники системы обращения с отходами, как и всех коммунальных служб, трудятся ради комфорта горожан. Они ответственно подходят к своей работе. Ведь мусор не исчезает сам по себе. Для этого каждый день, несмотря на холод и жару, дождь и снег, праздники и даже пандемию сотни экипажей выходят на линии. За свою непростую работу эти люди заслуживают уважения», — подчеркнула Светлана Петренко, первый заместитель руководителя «ТЭО».
Необоснованные претензии, оскорбления и даже нападения сотрудники спецтехники в регионе терпели и раньше, но, к счастью, можно отметить, что это скорее исключения, чем правило.
В компании добавили, что в большинстве случаев горожане негативно воспринимают работу мусоровозов во дворах многоквартирных домов: и это несмотря на то, что обслуживание площадки занимает от двух до пяти минут, а экипажи стараются не мешать проезду автомобилей местных жителей.