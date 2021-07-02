Тюменка на люксовом авто выбросила мусорный пакет возле пустых баков на землю

«Работники системы обращения с отходами, как и всех коммунальных служб, трудятся ради комфорта горожан. Они ответственно подходят к своей работе. Ведь мусор не исчезает сам по себе. Для этого каждый день, несмотря на холод и жару, дождь и снег, праздники и даже пандемию сотни экипажей выходят на линии. За свою непростую работу эти люди заслуживают уважения», — подчеркнула Светлана Петренко, первый заместитель руководителя «ТЭО».