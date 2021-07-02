Меры борьбы с киберпреступниками обсудили в правительстве Тюменской области

Основным в повестке заседания стал анализ состояния преступности по итогам первого квартала 2021 года. Как отметил в докладе заместитель начальника УМВД России по Тюменской области Булат Хайруллин, в указанный период в регионе сохранилась тенденция к снижению числа зарегистрированных преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких. Общее число зарегистрированных преступлений снизилось на 9,7 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако на 10 % увеличилось число зарегистрированных преступлений в сфере it-технологий и компьютерной информации. Борьбе с кибермошенниками уделяется особое внимание – в полиции созданы специальные подразделения, растет раскрываемость дел. Но способы и технологии обмана становятся разнообразнее, граждане чаще поддаются на провокации и становятся жертвами подобных преступлений. Ежедневно у жителей региона крадут такими способами не менее 200 тыс. рублей. Рекордная сумма за сутки достигала до 8,5 млн рублей, отметил Сергей Сарычев.