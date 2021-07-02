Меры борьбы с киберпреступниками обсудили в правительстве Тюменской области

Основным в повестке заседания стал анализ состояния преступности по итогам первого квартала 2021 года. Как отметил в докладе заместитель начальника УМВД России по Тюменской области Булат Хайруллин, в указанный период в регионе сохранилась тенденция к снижению числа зарегистрированных преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких. Общее число зарегистрированных преступлений снизилось на 9,7 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако на 10 % увеличилось число зарегистрированных преступлений в сфере it-технологий и компьютерной информации. Борьбе с кибермошенниками уделяется особое внимание – в полиции созданы специальные подразделения, растет раскрываемость дел. Но способы и технологии обмана становятся разнообразнее, граждане чаще поддаются на провокации и становятся жертвами подобных преступлений. Ежедневно у жителей региона крадут такими способами не менее 200 тыс. рублей. Рекордная сумма за сутки достигала до 8,5 млн рублей, отметил Сергей Сарычев.
«Важную роль играет разъяснительная работа. В регионе развернута большая информационная кампания, полиция прилагает немалые усилия, однако преступность в этом направлении продолжает расти. Поэтому нам нужно сильнее сконцентрироваться на решении этой проблемы и совместно сделать все возможное для того, чтобы наши жители реже попадались на уловки преступников», – обратился к участникам заседания Сергей Сарычев.
Общая раскрываемость преступлений в Тюменской области составила почти 60 %. «Удалось добиться стопроцентной раскрываемости убийств, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, преступлений против половой неприкосновенности, разбойных нападений. На треть больше раскрыто преступлений прошлых лет, в том числе тяжких и особо тяжких. Количество нераскрытых преступлений сократилось на 13 %. Разыскано 134 преступника, 19 пропавших без вести и 5 утративших связь с родственниками», – сообщил Булат Хайруллин.
В регионе второй год наблюдается тенденция к снижению уличной преступности. Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Тюменской области Евгений Козлов отметил, что преступность на улицах и в общественных местах снизилась на территории 15 муниципальных образований, в том числе в Тюмени на 24 %.
Большую роль в профилактике и раскрытии преступлений играет аппаратно-программный комплекс «Безопасный город», в котором на сегодня задействовано около 3,7 тысяч камер видеонаблюдения на территории 23 муниципальных образований. «С помощью АПК «Безопасный город» за первый квартал в регионе раскрыто 14 преступлений, в областном центре выявлено 71 правонарушение. Установлено 39 разыскиваемых. Благодаря видеокамерам с с функцией распознавания лиц задержано 8 человек, трое из них находились в федеральном розыске. С использованием системы «Перехват» задержано 22 единицы автотранспорта, причастных к преступлениям или правонарушениям», – сообщил Евгений Козлов.
Сергей Сарычев рекомендовал проанализировать эффективность использования камер видеонаблюдения в областном центре и, при необходимости, внести предложения по модернизации, ротации оборудования на территории города, а также расширении системы «Безопасный город» путем установки новых комплексов в недавно построенных жилых микрорайонах.
В заседании координационного совета по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью приняли участие прокурор Тюменской области Владислав Московских, врио начальника Росгвардии Тюменской области Валерий Лопатин, врио начальника регионального УФСИН Андрей Рукосмотров, заместитель председателя Тюменской облдумы Галина Резяпова, глава Тюмени Руслан Кухарук и другие.